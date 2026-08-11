Отказ в предоставлении статуса члена семьи ветерана войны: как подать апелляцию

Похороны погибшего бойца и работа с документами. Фото: УНИАН, Минобороны Украины, иллюстративный коллаж Новини.LIVE

Иногда украинцам незаконно отказывают в предоставлении статуса семьям погибших участников боевых действий. В отказе ссылаются на отсутствие определенных нюансов в представленных документах, но не все замечания являются законными.

На что стоит обратить внимание, объяснил юрист Владислав Дерий, передает Новини.LIVE.

Разбор юриста по поводу отказа семье в предоставлении статуса членов семьи погибшего ветерана

Управление по вопросам ветеранской политики в городе Шепетовка незаконно отказало в предоставлении статуса члена семьи погибшего или умершего ветерана. Основанием для отказа послужило то, что в выписке Центральной военно-медицинской комиссии не было указано о связи смерти с защитой Родины или участием в боевых действиях, хотя там четко зафиксировано, что заболевание, приведшее к летальному исходу, связано с прохождением службы, поскольку покойный при жизни имел статус участника боевых действий.

Как пояснил юрист Владислав Дерий, чиновники путают две разные статьи закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты». Согласно статье 10-1 для семей погибших Защитников действительно требуется формулировка о защите Родины, однако статья 10, в которую обратилась заявительница, распространяется на семьи военных, умерших в результате ранений или заболеваний, связанных именно с прохождением службы.

В случае обращения, которое описали юристу, заключение местной ЦВЛК соответствовало требованиям этой статьи, поэтому чиновники не имеют права требовать других формулировок.

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Если происходит подобный инцидент, то для защиты своих прав специалист советует выполнить три шага: сначала официально потребовать письменный отказ через ЦНАП, поскольку на этом этапе учреждения часто меняют решение, затем направить жалобы в Министерство по делам ветеранов и Уполномоченному Верховной Рады по правам человека, а в случае бездействия — подать иск в окружной административный суд, ведь судебная практика в подобных делах полностью поддерживает семьи военнослужащих.

Новини.LIVE сообщали, что юристы разъяснили, влияет ли на решение о предоставлении отсрочки наличие старших детей, если военнообязанный хочет ухаживать за больной женой.

В то же время смена места работы не всегда обязывает военнообязанного лично обращаться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Если новый работодатель также имеет право бронировать работников в соответствии с законодательством, отдельно уведомлять ТЦК о трудоустройстве, как правило, не требуется. Но, согласно действующему законодательству, существует обязательное требование, которое необходимо выполнить.