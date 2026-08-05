Заместительная терапия и призыв: дает ли ЗПТ право на отсрочку

Военнослужащий ВСУ и лечение. Фото: Львовский ОТЦК и СП, Pexels, коллаж Новини.LIVE

Светлана Красноштан Редактор

Мобилизация граждан, проходящих заместительную поддерживающую терапию в связи с опиоидной зависимостью, имеет свои нюансы. Сам курс лечения или прием препаратов, таких как метадон и бупренорфин, не дают автоматического права на освобождение от службы. Тем не менее окончательное решение всегда выносит военно-медицинская комиссия, которая и оценивает состояние здоровья и диагноз на основании медицинских документов.

Новини.LIVE расскажут, какие нюансы, касающиеся мобилизации лиц, проходящих ЗМТ, объяснил юрист Сергей Рогозин.

Могут ли мобилизовать человека, находящегося на заместительной поддерживающей терапии

Сам по себе факт ежедневного приема метадона или бупренорфина в рамках медицинской программы ЗПТ не означает, что гражданина исключат из списков на мобилизацию.

Чтобы определить статус военнообязанного, медики в первую очередь анализируют степень зависимости, физические показатели и поведенческое состояние человека. Освобождение от службы возможно только в том случае, если ВЛК признает пациента полностью негодовым или ограниченно годовым из-за тяжелого состояния, что предусматривает исключение из воинского учета.

Юрист отметил, что на практике же в период с 2024 по 2026 годы комиссии почти всегда признают лиц, находящихся на активной стадии заместительной терапии, негодными, хотя при чисто формальном подходе иногда могут устанавливать статус ограниченной годности.

Учитываются ли психические расстройства при мобилизации наркозависимого

Главным медицинским критерием для списания является наличие психических и поведенческих расстройств, которые классифицируются по МКБ-10 и указаны в Перечне болезней. Пациенты программ ЗПТ чаще всего подпадают под категорию расстройств, вызванных употреблением опиоидов, обозначаемую общим кодом F11.

Абсолютно непригодными к службе признаются граждане с выраженным хроническим синдромом зависимости (диагноз F11.2), а также тех, кто систематически страдает абстиненцией или психотическими расстройствами (коды от F11.3 до F11.5). К этой же учетной группе относятся лица со стойкими психическими нарушениями и признаками деградации личности.

Соответственно, если человек длительное время получает поддерживающую терапию, имеет задокументированные доказательства своей зависимости и выраженные психические нарушения, врачи в большинстве случаев констатируют его полную негодность к военной службе.

Какие наркозависимые пациенты считаются годными к службе в армии

В то же время комиссия может признать ограниченно годными тех пациентов, которые находятся в состоянии ремиссии или смогли стабилизировать свое самочувствие благодаря терапии без развития грубых психических нарушений.

Теоретически таких граждан разрешено мобилизовать, однако их не направляют для выполнения задач в боевые подразделения. Полностью годными к службе признаются только те военнообязанные, чья зависимость осталась в далеком прошлом, лечение давно прекращено, у них в настоящее время наблюдается устойчивая ремиссия, а психическое состояние при этом в норме.

В то же время существует ряд практических, организационных и медицинских причин, по которым активных участников ЗПТ крайне редко отправляют на фронт. Это связано прежде всего с физической зависимостью организма от препарата и необходимостью его ежедневного приема, высоким риском возникновения острой абстиненции, а также невозможностью обеспечить бесперебойную поставку и строгий контроль за оборотом таких медикаментов в боевых условиях на фоне сопутствующей психиатрической нестабильности.

Как наркозависимому человеку доказать на ВЛК своё состояние

Чтобы доказать своё реальное состояние при прохождении медкомиссии, военнообязанному необходимо подготовить и предоставить специалистам исчерпывающий пакет документов.

Среди обязательных документов должны быть справка о прохождении ЗПТ, подробные выписки из наркологического диспансера, четко зафиксированный диагноз из группы F11, история течения лечения и официальные заключения врача-психиатра. Именно это в будущем становится основанием для признания негодности.

Новини.LIVE писали о разъяснениях юристов, почему длительный процесс утверждения справки о болезни не является основанием для самостоятельного прохождения ВЛК, если срок действия предыдущего заключения о негодности уже истек.

По словам правоведов, автоматического исключения из учета после первого медосмотра не происходит, однако военнообязанному не нужно снова обращаться к врачам без прямого указания.

Также правоведы обосновали шансы на получение отсрочки для ухода за женой в том случае, когда в семье есть старшие дети.