Имеет ли право работодатель уменьшить зарплату после потери брони

Работа на предприятии, находящемся в критическом состоянии, и заработная плата. Фото: УНИАН, коллаж Новини.LIVE

Для сохранения статуса критически важных предприятий компании обязаны выплачивать сотрудникам не менее 25 941 гривны, однако после отмены этого статуса у предприятий возникают сложности с законным снижением зарплат. Эксперты рассказали, законно ли изменять должностные оклады, отменять надбавки и переводить сотрудника на удаленную работу.

Об этом говорится в статье эксперта по трудовому праву, кадровому и военному учету Яны Ярошенко, сообщает Новини.LIVE.

Снижение зарплат сотрудникам, не подпадающим под статус критически важных: что разрешает закон

Предприятия, получившие статус критически важных, обязаны поддерживать среднюю зарплату забронированных работников на уровне не менее трех минимальных заработных плат, что на данный момент составляет 25 941 гривну. В то же время для компаний, расположенных на прифронтовых территориях, действует исключение: там лимит сохранился на уровне 21 617,50 гривен.

Однако после отмены брони у работодателей возникает вопрос о возможности законно сократить эти расходы, отмечают эксперты профильного ресурса Kadroland. Согласно нормам трудового права, сам факт снятия брони не является юридическим основанием для того, чтобы просто снизить человеку ставку.

Сложность заключается в том, что для достижения зарплатного критерия предприятия обычно вносили изменения в штатное расписание и повышали ставку для конкретной должности в целом. Даже если это рабочее место занимает только один специалист, уменьшить выплаты локально исключительно для него невозможно.

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Работодатель имеет право пересмотреть должностные оклады, но такой шаг потребует запуска длительной официальной процедуры по изменению существенных условий труда с обязательным уведомлением персонала. Поэтому перед принятием подобного решения предпринимателям рекомендуется тщательно взвесить все возможные последствия.

Значительно проще обстоит ситуация, если необходимый уровень доходов обеспечивался за счет премий. Компания может прекратить такие выплаты или уменьшить их размер, если надбавка не носит строго гарантированного характера в соответствии с трудовым или коллективным договором и внутренним положением о премировании.

При этом специалисты отмечают, что безопаснее всего выплатить полную сумму за тот месяц, в котором произошло снятие бронирования. Пересматривать систему оплаты труда или сокращать премиальные выплаты стоит уже со следующего месяца, когда необходимость соответствовать государственным критериям окончательно исчезнет.

Может ли работодатель перевести работника после потери брони на удаленную работу или неполную занятость

Если работодатель хочет сэкономить средства на выплате заработной платы, то сотрудника, с которого снята бронь, можно перевести на неполную занятость. Однако сделать это по инициативе руководства нельзя — обязательно требуется соответствующее заявление от самого работника. Аналогичное требование действует и для перевода на удаленную работу, если специфика должности позволяет выполнять задачи вне рабочего места.

Согласовать переход на удаленный формат обе стороны могут с любого дня, оформив это заявлением и приказом руководителя. Во время действия военного положения законодательство позволяет компаниям не заключать для удаленной работы отдельный письменный трудовой договор.

Как ранее писали Новини.LIVE, во время военного положения военнообязанные могут законно получать отсрочку от призыва, однако совместительство и вторая работа создают определенные риски ее аннулирования. Юристы объяснили, как работать на двух работах так, чтобы не потерять отсрочку.

В то же время правоведы ответили, влияет ли отсутствие пройденной БЗВП у гражданина в возрасте от 25 лет на процесс бронирования на критически важных предприятиях.