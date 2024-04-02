Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста до 25 лет

Владимир Зеленский. Фото: Telegram/Zelenskiy/Official

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о понижении призывного возраста до 25 лет. Верховная Рада проголосовала за него 30 мая 2023 года.

Об этом говорится в карточке законопроекта на сайтепарламента .

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Источник: оф.сайт Верховной Рады Украины

Сегодня законопроект возвращен с подписью от главы государства. Уже начата процедура рассылки акта. Отмечается, что документ направили на Банковую еще в июле прошлого года.

Источник: оф.сайт Верховной Рады Украины

Законопроект о мобилизации — последние новости

Напомним, ранее майор НГУ и экскомандир полка "Азов" Максим Жорин отметил необходимость обновления законодательства по мобилизации в Украине, заметив, что ее затягивание предполагает большую опасность.

В то же время военный обозреватель и майор запаса ВСУ Алексей Гетьман заявил, что если скандальный законопроект будет вынесен на голосование, то нардепы рискуют получить вотум недоверия из-за злоупотребления правом.

Однако в парламентском комитете по нацбезопасности завершили анализ более 4000 поправок к документу, однако ко второму чтению он еще не готов.