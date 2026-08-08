Жорин раскрыл секрет, почему в 3-м армейском корпусе так много добровольцев

Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin

Любомир Кучер Редактор, юрист

Заместитель командира 3-го армейского корпуса Максим Жорин заявил, что в корпус продолжают поступать добровольцы. Поток сохраняется даже на фоне кризиса мобилизации, и весь секрет — в доверии к командирам.

Об этом военный рассказал в интервью журналистке Новини.LIVE Ясе Лепкой.

Почему в 3-й армейский корпус добровольно идет много людей

"Исключительно доверие к подразделению, к командирам и к решениям командира является единственной мотивацией, которая заставляет человека добровольно прийти, подписать контракт и начать свою службу", — сказал Жорин.

Он подчеркнул, что именно это доверие дает человеку внутреннее спокойствие и уверенность для принятия столь серьезного решения.

Что касается рекламных видео, билбордов и других способов продвижения — они могут быть лишь дополнительными инструментами. По словам Жорина, сами по себе эти инструменты не способны убедить человека добровольно пойти в армию, если он не доверяет подразделению и его командованию.

Как сообщали Новини.LIVE, в этом же интервью Жорин заявил, что Украина не должна соперничать с РФ по количеству военных в случае мобилизации в России. По его словам, акцент должен быть сделан на технологиях и повышении эффективности уничтожения врага.

Также Жорин рассказал, как изменить мобилизацию, чтобы она проходила без задержаний людей на улицах.