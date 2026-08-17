Статус УБД дали із запізненням: які шанси відсудити належні кошти

Посвідчення УБД в руках чоловіка. Фото: ТСН.ua

Любомир Кучер редактор, юрист

Хоча розвідник через суд довів своє право на статус УБД, він втратив шанс на грошове відшкодування комунальних знижок та соціальних пільг за втрачений час за минулі роки. Касаційна інстанція пояснила, що після отримання посвідчення чоловік мав звертатися за перерахунком до постачальників послуг, а не вимагати матеріальної шкоди.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на судовий позов, який проаналізувала юристка Ірина Трофименко.

ВС пояснив, чому затримка пільг УБД не є майновою шкодою

Військовослужбовець Служби зовнішньої розвідки України пройшов тривалі юридичні суперечки, щоб офіційно закріпити за собою статус учасника бойових дій в антитерористичній операції. Профільна комісія відомства спочатку ухвалила рішення про відмову у визнанні цього факту, проте згодом суд визнав такі дії протиправними та зобов'язав надати розвіднику відповідний статус.

Здобувши перемогу в суді, чоловік вирішив стягнути з роботодавця масштабну фінансову компенсацію за всі роки, протягом яких він був позбавлений гарантованих державою пільг через незаконне рішення комісії.

Фінансові претензії позивача складалися з двох частин. Моральні страждання від довготривалої протиправної поведінки установи він оцінив у 6 000 000 гривень.

Майнова ж шкода базувалася на конкретних втратах за період проживання без статусу УБД. Розвідник вимагав відшкодувати 5 266 гривень разової грошової допомоги та 27 723,73 гривні компенсації за додаткову оплачувану відпустку з 2016 по 2020 роки. Основний обсяг матеріальних претензій стосувався втрачених 75% знижок на комуналку. Сюди увійшли 30 763,46 гривні за житлово-комунальні послуги у 2016-2019 роках, 55 066,99 гривні за оплату електропостачання з 2020 по 2022 рік та 5 245 гривень за водопостачання у період 2020-2023 років.

Чоловік обґрунтовував свої вимоги тим, що саме через незаконне рішення Служби зовнішньої розвідки він фізично втратив можливість користуватися соціальними гарантіями. Він також аргументував, що у період відмови не міг звертатися до постачальників послуг, оскільки на той момент законних підстав для перерахунку платежів у нього просто не існувало.

Проте Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду не підтримав таку логіку, залишивши в силі рішення судів першої та апеляційної інстанцій про відмову у задоволенні позовних вимог.

Судді детально роз'яснили специфіку застосування статей 1173 та 1174 Цивільного кодексу України. Відповідно до правової позиції Великої Палати Верховного Суду від 03 вересня 2019 року у справі № 916/1423/17 (провадження № 12-208гс18), для покладання цивільної відповідальності на державу необхідно встановити не лише факт порушення закону державним органом, але й безпосереднє заподіяння шкоди цим рішенням.

Хоча закон передбачає відшкодування збитків незалежно від вини органу, сам потерпілий зобов'язаний довести факт нанесення шкоди, її точний розмір та наявність причинно-наслідкового зв'язку. Посилаючись на статті 12 та 81 Цивільного процесуального кодексу України, судді наголосили, що у деліктних спорах цей обов'язок повністю лежить на позивачеві.

Ключовим аргументом для відмови стало те, що сам факт судового скасування рішення комісії не є автоматичним доказом заподіяння майнової шкоди. Отримавши статус УБД, військовослужбовець не намагався реалізувати свої права за стандартною процедурою. Він не звертався до державних органів із рапортами на виплату грошової допомоги чи компенсації за відпустку, а також проігнорував комунальні підприємства, де міг би вимагати ретроспективного перерахунку платежів.

Касаційний суд підкреслив, що такі звернення не є вимогою про досудовий захист, а становлять механізм безпосередньої реалізації прав ветерана, передбачений законом.

Як писали раніше Новини.LIVE, учасники російсько-української війни мають законне право на отримання статусу "учасник бойових дій" (УБД). У Міністерстві оборони роз'яснили, що окремі категорії військовослужбовців можуть розраховувати на цей статус без прив'язки до кількості днів, проведених безпосередньо на лінії фронту.

Для офіційного оформлення статусу УБД військовому необхідно надати документальне підтвердження своєї участі у захисті країни.

Водночас юридичні поняття "ветеран війни", "учасник бойових дій" та "учасник війни" суттєво відрізняються між собою за критеріями надання та обсягом пільг. Чинне законодавство України чітко розмежовує ці статуси.