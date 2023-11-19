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У яких випадках військові можуть виїхати за кордон — пояснення адвоката

19 листопада 2023 02:14
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У яких випадках військові можуть виїхати за кордон — пояснення адвоката
Прикордонник перевіряє документи на кордоні. Фото: ДПСУ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Під час воєнного стану та загальної мобілізації військовозобов'язані чоловіки не можуть виїхати за кордон, однак все ж є винятки, підкріплені певними законними підставами для виїзду. Зокрема, адвокат юридичної компанії "Мережа права" Андрій Кириленко пояснив, в яких випадках військові можуть покинути територію країни.  

Про це Андрій Кириленко розповів в інтерв'ю Pro Війну.

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У яких випадках військові можуть перетнути кордон

Андрій Кириленко зазначив, що законом обумовлено багато випадків, за яких українські військові можуть виїхати за межі країни.

"Військові можуть перетинати кордон, якщо міністр оборони, керівник військового формування, керівник правоохоронного органу спеціального призначення, керівник розвідувального органу ухвалив рішення щодо виконання завдань у сфері безпеки й оборони. А також у випадку направлення на лікування", — пояснив адвокат.

Він додав, що часто українські військовослужбовці виїжджають за кордон на навчання.

Нагадаємо, що стало відомо, кого з військовозобов'язаних чоловіків випустять за кордон у листопаді. Для виїзду мають бути певні підстави.

Також ми писали, що нашу країну захищають в рядах ЗСУ й представники ЛГБТ-спільноти, зокрема, трансгендери. Стало відомо, чи дозволяє законодавство виїжджати їм за кордон.

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