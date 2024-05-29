Скільки спортсменів в ЗСУ: цифра від Мінспорту

Українські спортсмени на війні. Фото: Міністерство спорту

Більше 3 тисяч українських спортсменів та тренерів захищають кордони держави у війні проти РФ. Більша частина із цього числа мобілізувалася добровільно. Наприклад, перша ракетка України Сергій Стаховський.

Про це Новини.LIVE сказав речник Міністерства молоді та спорту Сергій Биков.

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"Стаховський — успішна людина та знана людина в усьому світі, яка пішла на війну, і поки ми з вами спілкуємось, він нас із вами захищає. І таких прикладів дуже і дуже багато", — відзначив речник.

Він також нагадав і про кількість загиблих у війні спортсменів та тренерів. Наразі їх вже понад 460 осіб.

"Серед них є чемпіони України, Європи та світу, а також учасники Олімпійських ігор попередніх років. Тобто на український спорт війна впливає дуже суттєво, адже російські окупанти намагаються знищити всю Україну та зруйнувати все, що для нас цінне", — підсумував Биков.

Нагадаємо, ще один український патріот пожертвував собою у боротьбі з російськими окупантами. Під час виконання завдання щодо оборони кордонів країни загинув марафонець Роман Гаврилюк.

До початку повномасштабного вторгнення росіян спортсмен вів мирне життя та займався з дітьми та юними атлетами, повідомляє Національний олімпійський комітет.