У Раді пояснили, як працює арешт рахунків військовозобов’язаних чоловіків

Кредитна картка та повістка ТЦК. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Любомир Кучер редактор, юрист

Чоловікам, які підлягають військовому обов’язку та не сплачують штрафи за порушення правил військового обліку, можуть заарештувати банківські рахунки в рамках виконавчого провадження. Такий механізм уже передбачений чинним законодавством України і не вимагає прийняття нових норм. Водночас, як зазначають фахівці, на практиці ця процедура застосовується не у всіх випадках.

Причиною цього є як особливості оформлення документів, так і складнощі при їх виконанні, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Telegraf.

Чому механізм працює не завжди

Згідно з чинними правилами, у разі несплати адміністративного штрафу постанова може бути направлена до органів державної виконавчої служби. Після відкриття виконавчого провадження виконавець має право накласти арешт на рахунки боржника, однак обмеження поширюються не на всі види рахунків, а після погашення заборгованості арешт знімається.

Як пояснюють юристи, на практиці виконавче провадження нерідко не відкривається через помилки в оформленні документів або відсутність необхідних даних для ідентифікації боржника. Окрім того, окремі постанови повертаються без виконання через пропущення встановлених законом строків або неточності в документах.

За словами представників парламентського комітету, питання застосування фінансових обмежень залишається одним із напрямків, що обговорюється в рамках подальшого вдосконалення мобілізаційного законодавства.

Нагадаємо, Новини.LIVE цитували представника Офісу Президента, який прокоментував інформацію про можливість зниження мобілізаційного віку.

Також Новини.LIVE розповіли про випадок, коли суд за ухилення від мобілізації засудив до тюремного ув’язнення військовозобов’язаного, у якого було бронювання.