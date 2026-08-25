Мобілізація чоловіків до 55 років: у Третьому корпусі відреагували

Українці військові. Фото: Вечірній Київ

У Третьому армійському корпусі прокоментували можливе зниження верхньої межі мобілізаційного віку з 60 до 55 років. Речник корпусу Олександр Бородін зазначив, що бойові посади потребують передусім молодших людей через фізичні навантаження. Водночас, за його словами, війську потрібна значна кількість фахівців для тилових завдань.

Про це Олександр Бородін розповів в ефірі День.LIVE.

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Бородін про зниження верхньої межі мобілізації

Речник Третього армійського корпусу зазначив, що серед старших військовослужбовців є добровольці, які здебільшого виконують тилові функції.

Водночас він наголосив, що оцінювати можливе зниження мобілізаційного віку на рівні всієї країни складно, оскільки досвід його підрозділу значною мірою пов'язаний із добровольчою складовою.

"Якщо ми говоримо про бойові посади, це справа людей молодшого віку — це просто фізіологія", — сказав Бородін.

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За його словами, потреба армії не обмежується безпосередньо бойовими посадами. Для забезпечення роботи одного військовослужбовця на передовій потрібні люди, які виконують низку тилових завдань.

"Величезна кількість потребує комплектації тилових посад. Можливо, є хибне уявлення, що мобілізаційні процеси — всіх в піхоту. Це не зовсім так", — пояснив речник.

Бородін також зазначив, що на тилових посадах можуть ефективно працювати військовослужбовці старшого віку, якщо вони мають відповідну кваліфікацію.

"Якщо ми говоримо про тилові посади, є воїни, які їх займають і дуже круто себе проявляють, і дійсно є великими спеціалістами", — зазначив він.

Речник Третього корпусу про відстрочку після народження дитини

Олександр Бородін також прокоментував законопроєкт, який передбачає надання чоловікам відстрочки від мобілізації на один рік після народження дитини.

Він звернув увагу на ситуацію військовослужбовців, які вже перебувають на службі та стають батьками під час війни.

"Такі всі речі повинні бути справедливі по відношенню до всіх громадян. Не тільки тих, кого будуть залучати до війська, але й тих, хто знаходиться у війську", — наголосив Бородін.

За його словами, перед запровадженням такої відстрочки необхідно відповісти на питання, як вона працюватиме для військовослужбовців, які вже кілька років перебувають на фронті та під час служби стають батьками.

"Якщо будуть відповіді на ці питання, тоді буде можливо про це говорити", — додав речник.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні можуть знизити мобілізаційний вік із 25 до 23 років. За словами адвоката Вадима Гречківського, відповідний законопроєкт можуть винести на розгляд Верховної Ради вже восени, зокрема у вересні або жовтні. Водночас офіційного рішення про таке зниження віку наразі немає.

Також Новини.LIVE повідомляли, що військовослужбовцям, які уклали контракт, може бути складно достроково звільнитися зі служби. Питання демобілізації залежить від визначених законодавством підстав для звільнення та умов конкретного контракту.