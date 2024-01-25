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Уник мобілізації, бо віз хворого сина до лікаря — чи виправдав суд чоловіка

25 січня 2024 04:41
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Уник мобілізації, бо віз хворого сина до лікаря — чи виправдав суд чоловіка
Чоловіки прибули на збірний пункт відправки на військову службу. Фото: УНІАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Хмельницькій області чоловік не прийшов до ТЦК на відправлення до військової частини, оскільки повів свого хворого семирічного сина на прийом до лікаря. На суді просив суворо не карати та дати змогу виправитися.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на вирок Білогірського районного суду Хмельницької області. 

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Зазначається, що в вересні торік чоловіка визнали придатним до військової служби і вручили повістку на відправку до військової частини, проте він ухилився від служби. На суді чоловік визнав свою провину та розкаявся, пояснивши, що не з'явився до ТЦК через необхідність вести свого хворого сина на огляд до лікаря у Хмельницькому. Також він попросив не карати його суворо та дати змогу виправитися на волі.

Згідно з даними суду, чоловік із дружиною виховують семирічного сина з дитячим аутизмом. Однак до його пояснень щодо ухилення від служби суд поставився критично.

"На думку суду, підстави для звільнення обвинуваченого від відбування покарання з випробуванням відсутні, адже це не буде достатнім для його виправлення та не відповідатиме суспільному інтересу в державі, яка протистоїть злочинній військовій агресії Російської Федерації, що в разі такого застосування може стати негативним прикладом для інших осіб", — пояснив суд. 

Чоловіка визнали винним за порушення статті 336 КК України та призначили покарання у вигляді 1 року та 6 місяців ув'язнення. Однак вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Скриншот вироку Білогірського районного суду Хмельницької області
Скриншот вироку Білогірського районного суду Хмельницької області

Нагадаємо, що водій-електрик військової частини Денис З. з Закарпатської області користувався положенням та продавав бланки повісток з печаткою та підписом ТЦК. Покупці самі вписували особисту інформацію, що дозволяло їм ухилятися від мобілізації до двох місяців.

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