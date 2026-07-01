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Утрата посвідчення УБД: як відновити документ

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2026 07:40
Алгоритм відновлення утраченого посвідчення УБД або військового квитка
Військові на завданні, посвідчення УБД. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

У разі втрати посвідчення УБД або військового квитка документ можна відновити. Відкладати вирішення цього питання не варто. Процедура відновлення значно простіша, ніж здається. 

Про це повідомив Житомирський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Як відновити втрачене посвідчення УБД або війський квиток 

Документи військовослужбовців, а також представників рядового і начальницького складу відновлює орган сектору безпеки та оборони, де вони проходять або проходили службу. Якщо ж посвідчення втратили добровольці, які, згідно з рішенням міжвідомчої комісії Мінветеранів, отримали статус УБД, відновити документ їм допоможе Міністерство у справах ветеранів України.

Документи можна подати безпосередньо до Мінветеранів або через найближчий ЦНАП.

Які документи знадобляться, щоб відновити посвідчення УБД:

  • заяву в довільній формі;
  • копія паспорта; 
  • копія РНОКПП (ІПН);
  • фотокартка 3×4;
  • витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни;
  • посвідчення, яке підлягає заміні (якщо воно збереглося).

Якщо документи подає не сам військовий або ветеран, а його представник, необхідно надати довіреність та документ, що посвідчує особу цієї людини.

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Документи приймає Міністерство у справах ветеранів України або ЦНАП за місцем проживання.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" повідомляв, що за порушення військового обліку передбачається штраф. Визнати порушення та сплатити заборгованість можна в застосунку "Резерв+". Оголосити громадянина, який не сплатив штраф, у повторний розшук військкомат не може.

Також Новини.LIVE з посиланням на адвокатку Катерину Аніщенко писав, що завантажити "Резерв+" — недостатньо для того, щоб уникнути затримання і доставлення до ТЦК та СП. У роботі застосунку трапляються збої. Варто роздрукувати паперову копію витягу й мати її при собі.

військовий квиток УБД посвідчення
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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