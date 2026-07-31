Реєстр Оберіг: Кабмін затвердив нові правила військового обліку

Телефон з відкритим реєстром Оберіг, військовий з телефоном. Фото: РБК-Україна, Мілітарний. Колаж: Новини.LIVE

Кабінет Міністрів України затвердив порядок ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів Оберіг. Документ визначає, як вноситимуть, оновлюватимуть, перевірятимуть і виправлятимуть дані в реєстрі. Також українцям нагадали, як безкоштовно отримати інформацію про себе.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Міністерства оборони України.

Кабмін затвердив нові правила ведення реєстру Оберіг

Кабінет Міністрів України затвердив порядок ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів Оберіг. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні Кабміну.

Документ визначає порядок внесення, оновлення, перевірки та виправлення даних, що містяться в реєстрі.

Як вносять інформацію до реєстру Оберіг

Згідно із затвердженими правилами, інформацію про особу мають внести до реєстру протягом п'яти робочих днів після її надходження.

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Дані потрапляють до системи двома способами:

автоматично — через обмін з іншими державними інформаційними системами, реєстрами та базами даних;

вручну — на підставі інформації, отриманої від самої людини, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, закладів освіти, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) і військових частин.

Як оновлюють дані в реєстрі Оберіг

Актуалізація відомостей здійснюється автоматично — завдяки обміну даними з іншими державними системами, або вручну уповноваженими працівниками.

Водночас будь-яка інформація, яку людина подає особисто, обов'язково проходить перевірку та звіряється з уже наявними даними в реєстрі.

Як виправити помилки в реєстрі Оберіг

Уточнити або виправити недостовірну інформацію в реєстрі Оберіг можна як в автоматичному режимі, так і за зверненням особи.

Для цього необхідно подати заяву до органу ведення реєстру, у якому людина перебуває на військовому обліку. Якщо ж некоректні відомості були внесені іншим органом, звертатися потрібно саме до нього.

Якщо помилка потрапила до реєстру з іншої державної інформаційної системи, її виправлять після надходження уточнених даних від відповідного державного органу.

Як перевірити свої дані в реєстрі Оберіг

Дізнатися інформацію про себе в реєстрі Оберіг можна безкоштовно одним із трьох способів:

через застосунок "Резерв+";

через Єдиний державний вебпортал електронних послуг — за наявності технічної можливості;

подавши письмовий запит до районного або міського ТЦК та СП чи його відділу, у якому людина перебуває на військовому обліку.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно ексочільник Міноборони Михайло Федоров заявив, що реформу мобілізації почали зі змін умов військової служби, а не лише механізму призову. За його словами, вона передбачала створення зрозумілої контрактної системи, можливостей для розвитку та додаткової мотивації військових. Водночас Федоров визнав, що під час впровадження реформи допустили помилки через недостатню комунікацію із суспільством.

Новини.LIVE також писали, що військовослужбовці, які самовільно залишили частину до 12 червня, можуть добровільно повернутися на службу до 20 вересня. Вони мають право самостійно обрати нову бригаду, посаду та після повернення отримають повне відновлення грошового забезпечення і виплат. Для цього необхідно подати рапорт через "Армію+", військову частину або центр рекрутингу та дочекатися його розгляду.