В українців можуть мобілізовувати транспорт, — Разумков

Народний депутат України Дмитро Разумков. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

У законопроєкті про мобілізацію залишився пункт про можливість мобілізації транспорту в повному обсязі. Тобто у будь-якого бізнесу — або ж у цивільних — зможуть забрати транспорт на потреби війська у будь-якій кількості.

Про це Новини.LIVE повідомив депутат ВРУ Дмитро Разумков.

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Мобілізація транспорту

У законопроєкті про мобілізацію є пункт про мобілізацію транспорту на потреби армії. Проблема, на думку Дмитра Разумкова, у тому, що забрати можуть абсолютно весь транспорт, і деякі бізнеси не зможуть працювати.

"Ми говорили, що не можна, наприклад, у підприємств забирати весь транспорт. Зрозуміло, коли забирають 30% машин, але не весь же! Люди мають продовжувати працювати, щоби отримували зарплату, щоби йшли податки в бюджет, які б забезпечували економіку нашої держави", — сказав Дмитро Разумков.

Також цей пункт несе за собою корупційну складову, адже обмежень на мобілізацію транспорта немає. Нардеп сподівається, що ці правки не пройдуть на голосування.

"Наступне питання, на яке також відповіді немає, — це мобілізація сільгосптехніки. Я розумію, що екскаватор може копати окопи, трактор щось перевозити, але навіщо війську комбайни? Щоби прийшов воєнком і сказав: "Дай мені гроші, і я не буду твою техніку чіпати?". Чи, наприклад, забрати машину у ФОПа?" — додав народний депутат.

Нагадаємо, уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що ТЦК не можуть затримувати громадян на вулицях із застосуванням фізичної сили.

Також зазначимо, що президент України підписав закон, який передбачає скасування статусу "‎обмежено придатний".