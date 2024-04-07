Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow В українців можуть мобілізовувати транспорт, — Разумков arrow

В українців можуть мобілізовувати транспорт, — Разумков

7 квітня 2024 06:36
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
В українців можуть мобілізовувати транспорт, — Разумков
Народний депутат України Дмитро Разумков. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

У законопроєкті про мобілізацію залишився пункт про можливість мобілізації транспорту в повному обсязі. Тобто у будь-якого бізнесу — або ж у цивільних — зможуть забрати транспорт на потреби війська у будь-якій кількості. 

Про це Новини.LIVE повідомив депутат ВРУ Дмитро Разумков. 

Читайте також:

Мобілізація транспорту

У законопроєкті про мобілізацію є пункт про мобілізацію транспорту на потреби армії. Проблема, на думку Дмитра Разумкова, у тому, що забрати можуть абсолютно весь транспорт, і деякі бізнеси не зможуть працювати. 

"Ми говорили, що не можна, наприклад, у підприємств забирати весь транспорт. Зрозуміло, коли забирають 30% машин, але не весь же! Люди мають продовжувати працювати, щоби отримували зарплату, щоби йшли податки в бюджет, які б забезпечували економіку нашої держави", — сказав Дмитро Разумков. 

Також цей пункт несе за собою корупційну складову, адже обмежень на мобілізацію транспорта немає. Нардеп сподівається, що ці правки не пройдуть на голосування.  

"Наступне питання, на яке також відповіді немає, — це мобілізація сільгосптехніки. Я розумію, що екскаватор може копати окопи, трактор щось перевозити, але навіщо війську комбайни? Щоби прийшов воєнком і сказав: "Дай мені гроші, і я не буду твою техніку чіпати?". Чи, наприклад, забрати машину у ФОПа?" — додав народний депутат. 

Нагадаємо, уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що ТЦК не можуть затримувати громадян на вулицях із застосуванням фізичної сили. 

Також зазначимо, що президент України підписав закон, який передбачає скасування статусу "‎обмежено придатний".

Дмитро Разумков
транспорт
авто
мобілізація
законопроєкт

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

27 березня 2024

20:51 Чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях — відповідь юриста

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку