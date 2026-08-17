Чи має право ДПСУ відмовити у виїзді через іншого родича для супроводу

Перевірка документів прикордонниками. Фото: ДПСУ

Є випадки, коли спроба перетнути кордон для догляду за батьком може обернутися відмовою через те, що інший член родини свого часу не повернувся в Україну. Але юристи роз'яснюють, що такі дії прикордонної служби є незаконними та порадили як захистити свої права у суді чи через адміністративні скарги.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на слова юриста Юрія Айвазяна.

Чи має право прикордонник розвернути назад при супроводі родича, якщо він мав іншого доглядальника

Ситуації, коли прикордонники відмовляють у виїзді супроводжуючим особам через те, що попередній опікун порушив терміни повернення, на жаль, стали поширеними. До юристів звертаються громадяни з подібними проблемами. Зокрема, під час спроби перетину кордону на пункті пропуску "Шегині" 5 серпня людина отримала відмову з вимогою спочатку повернути брата, який виїхав у 2024 році та залишився за кордоном.

Юрист Юрій Айвазян зазначив, що подібний аргумент з боку прикордонників є протиправним. Відповідальність за неповернення попереднього супроводжувача не може автоматично перекладатися на іншого сина, який має власний законний пакет документів для догляду за батьком.

Згідно з нормами постанови Кабінету Міністрів України № 57 від 27 січня 1995 року, повнолітній син може супроводжувати батька з I або II групою інвалідності за наявності акта встановлення факту здійснення догляду, довідки про компенсацію чи документів про спільне проживання.

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Якщо ж інвалідності немає, але є потреба у постійному сторонньому догляді, необхідні свідоцтво про народження та висновок лікарсько-консультативної комісії. Хоча правила дійсно зобов'язують попередню особу повернутися в Україну разом із батьком, порушення цього обов'язку братом не позбавляє іншого родича права на виїзд і супровід.

Існує вже усталена судова практика у схожих справах. Зокрема, Юрій Айвазян навів за приклад вердикти у судових рішеннях № 440/1961/25 та № 200/408/25, де суди чітко зазначили, що недотримання правил попереднім супроводжуючим не є законною підставою для заборони виїзду іншій особі.

Як оскаржити відмову на виїзд за кордон у цьому випадку

Юрист Юрій Айвазян пропонує в такій ситуація два варіанти: подача адміністративної скарги на ім'я начальника 7 прикордонного Карпатського загону, який обслуговує "Шегині" (оскільки в ситуації, описаній чоловіком, він отримав відмову саме там. — Ред.), з вимогою скасувати рішення про відмову. Згідно зі статтею 17 Закону України "Про звернення громадян", на це дається місячний строк, тобто до 5 вересня 2026 року.

Другий шлях — це звернення до окружного адміністративного суду з позовом проти військової частини 2144, яка є органом охорони державного кордону для цього пункту пропуску. Загальний строк для подачі позову становить шість місяців за Кодексом адміністративного судочинства України, однак затягувати не варто, оскільки після отримання відповіді на скаргу цей термін може скоротитися до трьох місяців.

Виграли справу у суді — як перетинати кордон після цього

Окремо правознавець попередив, що позитивне рішення суду не є автоматичним дозволом на перетин кордону під час наступної спроби, але воно повністю позбавляє прикордонників законних підстав повторно посилатися на неповернення брата та значно посилює позиції заявника у майбутньому.

Перед новою поїздкою необхідно підготувати повний пакет паперів: оригінали закордонних паспортів, військово-обліковий документ, свідоцтво про народження, документи про інвалідність батька чи висновок ЛКК, чинний акт здійснення догляду, копію попередньої відмови, скаргу з доказом її подання та роздруківки згаданих судових рішень.

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