Відрахували під час навчання на магістратурі: юрист радить не вступати заново

Передача пакета документів та лекція в університеті. Фото: ілюстративний колаж Новини.LIVE, Freepik, соцмережі

Світлана Красноштан Редактор

На час навчання у вищому навчальному закладі військовозобов'язані чоловіки мають право на відстрочку. Але якщо студента відрахували, то при спробі повторного вступу є законні підстави для відмови в оформленні відстрочки через порушення послідовності здобуття освіти в системі ЄДЕБО.

Юрист Юрі Айвазян вказав, який нюанс може завадити процесу оформленню відстрочки для відрахованих раніше студентів, передає Новини.LIVE.

Як поновитися на магістратуру після відрахування без порушення послідовності освіти

Адвокат Юрій Айвазян роз'яснив нюанси отримання довідки з ЄДЕБО для військовозобов'язаних магістрантів, які раніше переривали навчання, наголосивши, що безпечним варіантом для відстрочки є поновлення, а не новий вступ.

Юрій Айвазян відповів на запитання щодо можливих труднощів із відстрочкою від мобілізації для 26-річного чоловіка, який у жовтні досягне цього віку, має диплом бакалавра та планує знову здобувати магістерський рівень. Ситуація ускладнюється тим, що студент уже вступав на магістратуру раніше, проте у 2024 році його відрахували.

За словами фахівця, на зміст необхідної для ТЦК довідки з ЄДЕБО вік студента жодним чином не впливає. Головними критеріями залишаються форма навчання, освітній рівень та конкретний спосіб оформлення студентського статусу. За законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" право на відстрочку мають ті, хто здобуває вищий рівень освіти за денною чи дуальною формою. Однак ЄДЕБО під час генерації документа аналізує всю освітню біографію.

Якщо громадянин вступатиме заново, система зафіксує попереднє зарахування, відрахування у 2024 році та повторний прийом. У такому разі сформується висновок про порушення послідовності освіти. Міністерство освіти і науки України чітко роз'яснює, що повторне зарахування на той самий освітній рівень після відрахування розцінюється як порушення незалежно від зміни спеціальності.

Інший результат буде у випадку офіційного поновлення у попередньому виші, переведення або поновлення з іншого закладу освіти. Тоді попередній і нинішній періоди навчання сприйматимуться як єдиний безперервний процес здобуття магістерського ступеня, а ЄДЕБО видасть довідку з позитивною позначкою. Процедура поновлення регулюється наказом МОН № 134 від 7 лютого 2024 року і залежить від ліквідації академічної різниці та наявності програми.

Для мінімізації ризиків адвокат радить заздалегідь отримати академічну довідку та наказ про відрахування з колишнього університету, подавати заяву саме на поновлення, а не новий вступ, а також перевірити звіт "Історія навчання" в ЄДЕБО до підписання договору та оплати. Після успішного поновлення потрібно замовити довідку за формою додатка 9 згідно з постановою Кабміну № 560 від 16 травня 2024 року.

Як писали раніше Новини.LIVE, що в проміжку між завершенням коледжу та вступом до університету утворюється тимчасовий розрив, коли цей захист не діє, і різні види робочих відпусток не рятують від ризику мобілізації.

Водночас законне право на відстрочку зберігається за аспірантами денної форми навчання як в українських, так і в закордонних вишах, хоча у випадку навчання за кордоном для цього необхідно відповідати низці чітких законодавчих критеріїв.