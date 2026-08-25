Хто має право на відстрочку серед родичів загиблих Героїв України

Робота військових у ТЦК та покладання квітів загиблій Небесній Сотні. Фото: колаж Новини.LIVE

Звільнення від мобілізації на базі відстрочки гарантується близьким членам сімей загиблих учасників подій Революції Гідності у період з листопада 2013 – лютого 2014 років, відзначених найвищим державним званням. Для отримання відстрочки батькам, дітям чи подружжю Героїв України необхідно подати відповідну заяву до ЦНАПу.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

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Хто з родичів загиблих з Небесної Сотні має право на відстрочку

Близькі родичі героїв Небесної Сотні, які проявили мужність під час Революції Гідності та були посмертно нагороджені званням Героя України, не підлягають призову на військову службу. Право на звільнення від мобілізації для цієї категорії громадян чітко закріплене у пункті 5 частини 3 статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Українське законодавство визначає вичерпний перелік осіб, на яких поширюється дія цієї норми.

Отримати офіційну відстрочку можуть чоловік або дружина загиблого, а також його сини чи доньки. Крім того, відстрочка від призову гарантується батьку та матері Героя України, а також його рідним братам і сестрам, причому як повнорідним, так і неповнорідним.

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Аби легалізувати свій статус, членам сімей полеглих активістів необхідно звернутися до найближчого центру надання адміністративних послуг. Процедура передбачає написання відповідної заяви та надання пакету підтвердних документів.

Заявник має документально засвідчити власну особу, довести факт наявності родинних зв'язків із загиблим, а також надати папери про посмертне присвоєння найвищого державного звання.

Приносити повний набір документів у фізичній паперовій формі до ЦНАПу обов'язково у тому випадку, коли необхідна інформація взагалі відсутня або ж відображена не в повному обсязі в єдиних електронних державних реєстрах.

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