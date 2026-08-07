Відстрочка по догляду чи бронювання на роботі: що краще обрати сьогодні

Догляд за хворим родичем та робота на критичному підприємстві. Фото: Freepik, Reuters, колаж Новини.LIVE

Світлана Красноштан Редактор

Військовозобов'язані українці не можуть бути одночасно заброньовані компанією та мати відстрочку через сімейні обставини. За словами юристів, для переходу на корпоративне бронювання громадянину доведеться дочекатися закінчення терміну дії наявної відстрочки, однак такий крок несе певні ризики через залежність від роботодавця.

Якщо у громадянина є кілька варіантів для тимчасового уникнення мобілізації, юристи дали поради, які недоліки та переваги має бронювання на роботі і відстрочка по догляду, передає Новини.LIVE.

Чи забронюють людину на роботі з відстрочкою

Юрист наголошує, що нині законодавство унеможливлює наявність двох одночасних підстав для звільнення від мобілізації, тому підприємства не можуть бронювати працівників, які вже мають чинну відстрочку.

Як пояснює юрист Владислав Дерій, громадянам, які здійснюють догляд за тяжкохворим батьком і влаштовуються на нову роботу, де пропонують оформити бронювання, доведеться обирати один зі статусів.

Щоб роботодавець зміг подати такого співробітника у списки на бронювання, людині необхідно дочекатися завершення дії поточної сімейної відстрочки і свідомо не подавати документи на її подовження.

Що краще: відстрочка по догляду чи бронь на підприємстві

Обидва варіанти мають кардинальні відмінності у процедурі та ступені надійності. Бронювання ініціюється виключно керівництвом критично важливого для економіки чи ЗСУ підприємства та жорстко прив'язане до конкретного робочого місця.

Головною перевагою цього шляху є автоматизація: компанія самостійно вирішує всі питання з кадрами через портал "Дія" або списки до Міністерства економіки, що мінімізує контакти людини з територіальними центрами комплектування.

Проте компанія може вимагати від працівника проходження військово-лікарської комісії. Крім того, такий захист є вкрай нестабільним, адже бронь анулюється того ж дня, якщо співробітник звільняється, потрапляє під скорочення, законодавчі квоти змінюються або ж підприємство втрачає свій критичний статус.

Натомість відстрочка у зв'язку з доглядом гарантується державою і базується винятково на сімейних обставинах людини, тому є значно надійнішою. Вона діє доти, доки хворий родич потребує допомоги, і жодним чином не залежить від працевлаштування.

Єдиним суттєвим мінусом є особисте бюрократичне навантаження на військовозобов'язаного, бо він мусить сам збирати документи: медичні висновки ЛКК чи МСЕК, доводити родинні зв'язки та періодично звертатися до ЦНАП задля продовження статусу.

Правозахисники додають, що роботодавці часто самі зацікавлені в тому, щоб працівники користувалися особистими відстрочками. Це вигідно для роботодавців тим, що це дозволяє керівництву економити ліміт бронювання, який зазвичай становить 50% від загальної кількості військовозобов'язаних, та використати цю квоту для захисту інших членів колективу.

Якщо ж співробітник все ж обирає електронне бронювання через економію часу та нервів, йому радять завчасно обговорювати цей крок із відділом кадрів або майбутнім роботодавцем.

Новини.LIVE писали про те, що студенти вищих навчальних закладів чоловічої статі мають законне право на відстрочку від мобілізації на весь період навчання, проте у разі відрахування та подальшої спроби поновитися чи вступити знову ТЦК може відмовити в оформленні відстрочки через порушення принципу послідовності здобуття освіти в системі ЄДЕБО.

Відтак юристи порадили, чому вступати заново на магістратуру не є кращим варіантом для отримання відстрочки та як краще комунікувати з вищим навчальним закладом.