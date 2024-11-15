Армія+ оновлення для військових — як подати рапорт онлайн на зміну місця служби

Застосунок "Армія+". Фото: Генштаб ЗСУ

Міністерство оборони України запустило в роботу оновлення у застосунку "Армія+". Відсьогодні військові зможуть онлайн подати рапорт на зміну місця служби.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

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Як подати рапорт на зміну місця служби через Армія+

Щоб військовий зміг подати рапорт на зміну місця служби через застосунок "Армія+", йому потрібен військовий квиток чи посвідчення офіцера, а також рекомендаційний лист від частини, куди військовий хотів би перевестися. Також додатково може знадобитися висновок від військово-лікарської комісії, який підтвердить потребу переведення через стан здоров'я.

Чи потрібна згода командира для подачі рапорту на переведення в Армія+

У Міноборони зазначають, що військовому для подачі рапорту командирська згода, як і Армія ID командира, не потрібні. Запит автоматично надійде у Кадровий центр ЗСУ. Його мають розглянути впродовж трьох діб — 72 годин.

Проте кадровий центр може звертатися до командирів напряму за погодженням. Йдеться про випадки, коли відбувається переведення між тиловими або між бойовими бригадами. Також погодження потрібне, якщо військовий є офіцером або перебуває на офіцерській посаді.

Пояснення Міноборони щодо видів місць служб. Фото: графіка Міноборони України

Які документи потрібні для перевдення через "Армія+". Фото: графіка Міноборони України

Правила щодо подачі рапорту. Фото: графіка Міноборони України

Приклад сповіщення в "Армія+" про рішення щодо переведення в інше місце служби. Фото: графіка Міноборони України

Чи можуть військовому відмовити у переведенні на інше місце служби

Якщо військовому відмовлять, то у "Армія+" будуть вказані чіткі причини такого рішення.

"Наприклад, переведення заборонені для військових, які прослужили у своїй частині менше 6 місяців або з моменту попереднього переведення за ініціативи військового минуло менше року. Всі підстави для відмови чітко визначені Постановою Кабінету Міністрів України від 12.11.2024 №1291", — пояснили у Міністерстві оборони України.

Нагадаємо, нещодавно застосунок "Армія+" отримав оновлення — там додали п'ять нових електронних рапортів для різних етапів проходження служби військовозобов'язаними.

Також уряд змінив терміни для оформлення одноразової грошової допомоги сім'ям військових, які зникли безвісти та були згодом оголошені померлими.