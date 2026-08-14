Оновлювати дані військового обліку працівників тепер можна через портал Дія

Оформлення військово-облікового документа на порталі Дія. Фото ілюстративне: diia.gov.ua

Українські компанії тепер можуть звіряти та оновлювати дані військового обліку працівників через портал Дія. Уряд змінив правила, тож бізнесу більше не доведеться возити паперові списки до ТЦК та дублювати документи. Усі дані про нових чи звільнених співробітників керівники надсилатимуть онлайн кількома кліками.

Про це 13 серпня повідомило Міністерство оборони України, передає Новини.LIVE.

Як працює новий цифровий сервіс

Раніше керівники самі відносили документи до військкоматів, щоб звірити військово-облікові дані працівників. Так само вручну доводилося повідомляти про новий найм, звільнення, зміну домашньої адреси та прізвища співробітників.

Тепер усю цю звітність можна передати в електронному вигляді. Якщо роботодавець відправляє документ через Дію. Паперові дублікати більше не потрібні.

Процес оновлення даних максимально простий. Керівник чи уповноважений представник бізнесу має зайти на портал Дія, заповнити потрібну форму та підтвердити її електронним підписом.

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Після перевірки система оновлює інформацію про прийняття на роботу чи звільнення в реєстрі "Оберіг" протягом 72 годин. Це суттєво зменшує навантаження на працівників ТЦК, пришвидшує роботу компаній і мінімізує ризик помилок.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на адвоката, партнера АО RELIANCE Ірину Цибко повідомляв, що добровольці можуть потрапити до обраної військової частини, навіть не звертаючись до ТЦК та СП. Потрібно визначитися з підрозділом і посадою, пройти співбесіду, отримати рекомендаційний лист та пройти ВЛК. Після цього командир частини може видати наказ про зарахування до війська.

Також Новини.LIVE з посиланням на Telegraf писав, що рахунки військовозобов'язаних можуть заблокувати. Таке покарання загрожує чоловікам, які не сплачують штраф за порушення військового обліку. Арешт на рахунки накладають у межах кримінального провадження.