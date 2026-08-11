Висновок є, але статус члена сім'ї загиблого ветерана не дають

Похорони загиблого бійця та робота з документами. Фото: УНІАН, Міноборони України, колаж ілюстративний Новини.LIVE

Світлана Красноштан Редактор

Інколи українцям незаконно відмовляють у наданні статусу родинам померлих учасників бойових дій. У відмові посилаються на відсутність певних нюансів в поданих документів, але не всі зауваження є законними.

На що варто звернути увагу пояснив юрист Владислав Дерій, передає Новини.LIVE.

Розбір юриста щодо відмови родині у наданні статуса членів родини загиблого ветерана

Управління з питань ветеранської політики в місті Шепетівка незаконно відмовило у наданні статусу члена сім'ї загиблого або померлого ветерана. Підставою для відмови стало те, що у витягу Центральної військово-лікарської комісії не було вказано про зв'язок смерті із захистом Батьківщини чи участю у бойових діях, хоча там чітко зафіксовано, що недуга, яка призвела до летального результату, пов'язана з проходженням служби, оскільки покійний мав статус учасника бойових дій за життя.

Як пояснив юрист Владислав Дерій, чиновники плутають дві різні статті закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Згідно зі статтею 10-1 для родин загиблих Захисників дійсно вимагається формулювання про захист Батьківщини, проте стаття 10, куди звернулася заявниця, поширюється на сім'ї військових, які померли внаслідок поранень чи захворювань, пов'язаних саме з проходженням служби.

У випадку звернення, яке описали юристу висновок місцевої ЦВЛК відповідав вимогам цієї статті, тому вимагати інші формулювання чиновники не мають права.

Якщо трапляється схожий інцидент, то для захисту своїх прав фахівець радить пройти три кроки: спочатку офіційно вимагати письмову відмову через ЦНАП, оскільки на цьому етапі установи часто змінюють рішення, потім направити скарги до Міністерства у справах ветеранів та до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, а у разі бездіяльності — звернутися з позовом до окружного адміністративного суду, адже судова практика у подібних справах повністю підтримує родини військовослужбовців.

Новини.LIVE повідомляли, що юристи пояснили, чи впливає на рішення про надання відстрочки наявність старших дітей, якщо військовозобов'язаний хоче доглядати за хворою дружиною.

Водночас зміна місця роботи не завжди зобов'язує військовозобов'язаного особисто звертатися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Якщо новий роботодавець також має право бронювати працівників відповідно до законодавства, окремо повідомляти ТЦК про працевлаштування, як правило, не потрібно. Але, згідно чинного законодавства, є обов'язкова вимога, яку мають виконати.