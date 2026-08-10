Проходження ВЛК не за місцем прописки: чи можливо це через Резерв+

Перевірка стану здоров'я. Фото: УНІАН, Pexels, колаж Новини.LIVE

Військовозобов'язані, які оновили своє фактичне місце проживання у застосунку "Резерв+" і замовили електронне направлення на військово-лікарську комісію, проходитимуть медогляд за місцем своєї офіційної реєстрації, а не фактичного перебування. Юристи нагадують, що ігнорування правила про постановку на облік за новою адресою протягом семи днів може призвести до оголошення особи в розшук.

Таку відповідь дав юрист Владислав Дерій, передає Новини.LIVE.

Чи можна пройти ВЛК в іншій лікарні після переїзду

Електронні направлення на проходження військово-лікарської комісії, згенеровані через застосунок "Резерв+", жорстко прив'язані до територіального центру комплектування, де громадянин перебуває на обліку.

За словами юриста, навіть якщо людина переїхала до іншого міста і вказала нову фактичну адресу проживання під час оновлення даних, програма не відправить її до найближчої місцевої лікарні. Направлення буде виписане виключно до того закладу охорони здоров'я, який закріплений за районним ТЦК за місцем офіційної реєстрації військовозобов'язаного.

Сам процес формування документа в електронному форматі займає до однієї доби. Після подачі відповідного запиту у "Резерв+" користувач отримує сповіщення протягом 24 годин. Цей електронний документ містить вичерпну інформацію, якої цілком достатньо для планування візиту на медогляд.

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Зокрема, у направленні вказуються дата та номер його реєстрації, точна адреса медичної установи, де проходитиме ВЛК, а також зазначається посадовець керівник конкретного ТЦК, який підписав цей документ.

Що робити з ТЦК при переїзді в інше місце

Водночас правознавці звертають окрему увагу на юридичні наслідки при зміні міста проживання. Самого лише факту оновлення фактичної адреси у застосунку "Резерв+" недостатньо для дотримання норм законодавства. Якщо військовозобов'язаний переїхав, він зобов'язаний протягом семи днів стати на військовий облік у ТЦК за новим місцем проживання. Якщо проігнорувати цю вимогу, військкомат має повне право оголосити такого громадянина в розшук.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, головною помилкою багатьох військовозобов'язаних під час проходження медогляду є відсутність заздалегідь зібраних медичних паперів, оскільки нарікання на погане самопочуття або сподівання на те, що медики самі виявлять усі хвороби, не дають жодного результату. Юристи пояснили, чому пацієнт повинен обов'язково підтвердити наявність функціональних порушень та надати свіжі висновки профільних лікарів безпосередньо комісії.

Водночас юристи пояснили, як близьким родичам загиблих оборонців, які намагаються знайти або відновити загублені медичні висновки ВЛК, правильно звертатися до установ для цього. Вони мають звертатися насамперед до територіальних центрів комплектування.