Військова освіта 2026: як стати офіцером або сержантом

Присяга курсантів та ознайомлення абітурієнтів з умовами. Фото: МВС України, Сухопутні війська, колаж Новини.LIVE

Абітурієнти отримали додатковий час для вступу до військових вишів та коледжів. Міністерство оборони України офіційно продовжило термін прийому документів до 20 серпня 2026 року, щоб залучити до Сил оборони більше мотивованої молоді та чинних військовослужбовців, які не встигли подати заяви раніше.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України, передає Новини.LIVE.

Військові університети прийматимуть документи до 20 серпня

Вступна кампанія до військових закладів освіти у 2026 році отримала нові графіки. Міністерство оборони України вирішило дати шанс усім охочим і продовжило етап прийому документів до 20 серпня. Усі подальші процедури конкурсного відбору, включно зі вступними випробуваннями та остаточним зарахуванням, мають повністю завершитися до 31 серпня.

Ці зміни охоплюють вищі військові навчальні заклади (ВВНЗ), профільні підрозділи в цивільних університетах (ВНП ЗВО) та заклади фахової передвищої військової освіти (ЗФПВО). У відомстві переконані, що додатковий час дозволить відібрати найкращих кандидатів, здатних впроваджувати нові підходи до бойових дій та керувати підрозділами із застосуванням сучасних технологій.

Хто має право стати курсантом в Україні

Стати курсантами можуть громадяни України, яким виповнилося від 17 до 30 років. Головна вимога до вступників: наявність повної загальної середньої або вже здобутої вищої освіти, а також відсутність офіцерського звання.

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Двері навчальних закладів відкриті для цивільної молоді, випускників ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою та військово-морських ліцеїв. Також долучитися можуть призовники, резервісти та чинні військові рядового, сержантського чи старшинського складу.

Жінки вступають на абсолютно рівних правах із чоловіками на ті спеціальності, за якими вони планують проходити подальшу службу.

Як довго триває навчання у військових ВНЗ

Система підготовки розділена на два рівні залежно від майбутніх посад. Для здобуття офіцерського звання доведеться вчитися чотири роки за програмою бакалавра, або ж шість років для отримання магістра ветеринарного спрямування. Майбутніх сержантів та старшин готують у військових коледжах за дворічною програмою фахового молодшого бакалавра. Усі зараховані кандидати навчаються за схемою "курсант", що означає проходження військової служби за контрактом упродовж усього періоду здобуття освіти.

Держава бере на себе повне фінансове забезпечення здобувачів. Курсантам гарантують безкоштовне проживання, харчування та необхідне екіпірування. З першого курсу вони також отримують грошове забезпечення, розмір якого вищий за стандартні стипендії у цивільних університетах. Після випуску молоді фахівці мають гарантоване працевлаштування, соціальний захист та чіткі перспективи кар'єрного розвитку.

Як писали раніше Новини.LIVE, перехід на магістерський рівень відразу після завершення бакалаврату дає військовозобов'язаним студентам законну гарантію відстрочки від призову. Юристи ж зазначають, що інколи право на відстрочку втрачається через недотримання умови принципу послідовності освітніх ступенів.

Паралельно з цим держава запровадила фінансову підтримку для українців, чиї батьки-оборонці зникли безвісти на фронті. Нині такі діти можуть скористатися спеціальною державною програмою та отримати повну компенсацію витрат на контрактне навчання, для чого достатньо виконати чіткий алгоритм дій.