Замісна терапія і призов: чи дає ЗПТ право на відстрочку

Військовослужбовець ЗСУ та лікування. Фото: Львівський ОТЦК та СП, Pexels, колаж Новини.LIVE

Світлана Красноштан Редактор

Мобілізація громадян, які проходять замісну підтримувальну терапію через залежність від опіоїдів, має свої нюанси. Сам курс лікування чи вживання препаратів на кшталт метадону й бупренорфіну не дають автоматичного права на звільнення від служби. Та все ж таки кінцевий вердикт завжди виносить військово-лікарська комісія, яка й оцінює стан здоров'я та діагноз за медичними документами.

Новини.LIVE розповість, які нюанси щодо мобілізації осіб, які проходять ЗМТ, пояснив юрист Сергій Рогозін.

Чи можуть мобілізувати людину на замісній підтримувальній терапії

Сам по собі факт щоденного вживання метадону або бупренорфіну в межах медичної програми ЗПТ не означає, що громадянина викреслять зі списків на мобілізацію.

Щоб визначити статус військовозобов'язаного, медики першочергово аналізують ступінь залежності, фізичні показники та поведінковий стан людини. Звільнення від служби можливе лише у тому випадку, коли ВЛК визнає пацієнта повністю непридатним або ж обмежено придатним через тяжкий стан, що передбачає виключення з військового обліку.

Юрист зазначив, що на практиці ж у період з 2024 по 2026 роки комісії майже завжди визнають осіб на активній стадії замісної терапії непридатними, хоча за суто формального підходу іноді можуть встановлювати статус обмеженої придатності.

Чи беруть до уваги психічні розлади при мобілізації наркозалежного

Головним медичним критерієм для списання є наявність психічних та поведінкових розладів, які класифікуються за МКХ-10 і зазначені у Розкладі хвороб. Пацієнти програм ЗПТ найчастіше підпадають під категорію розладів внаслідок вживання опіоїдів, що маркується загальним кодом F11.

Абсолютно непридатними до служби визнають громадян із вираженим хронічним синдромом залежності (діагноз F11.2), а також тих, хто систематично страждає на абстиненцію чи психотичні розлади (коди від F11.3 до F11.5). До цієї ж облікової групи належать особи зі стійкими психічними порушеннями та ознаками деградації особистості.

Відповідно, якщо людина тривалий час отримує підтримувальну терапію, має задокументовані докази своєї залежності та виражені порушення психіки, лікарі здебільшого констатують її повну непридатність до війська.

Які наркозалежні пацієнти вважаються придатними до служби у війську

Натомість обмежено придатними комісія може визнати тих пацієнтів, які перебувають у стані ремісії або змогли стабілізувати своє самопочуття завдяки терапії без розвитку грубих психічних порушень.

Теоретично таких громадян дозволено мобілізувати, проте їх не направляють для виконання завдань у бойових підрозділах. Повністю придатними визнаються лише ті військовозобов'язані, чия залежність залишилася в далекому минулому, лікування давно припинено, у них нині триває стійка ремісія і писхічний стан при цьому в нормі.

Водночас існує низка практичних, організаційних та медичних причин, через які активних учасників ЗПТ вкрай рідко відправляють на фронт. Це пов'язано насамперед із фізичною залежністю організму від препарату та необхідністю його щоденного прийому, високим ризиком виникнення гострої абстиненції, а також неможливістю забезпечити безперебійне постачання й суворий контроль за обігом таких медикаментів у бойових умовах на тлі супутньої психіатричної нестабільності.

Як наркозалежній людині довести на ВЛК свій стан

Аби довести свій реальний стан під час проходження медкомісії, військовозобов'язаному необхідно підготувати та надати фахівцям вичерпний пакет документації.

Серед обов'язкових паперів мають бути довідка про проходження ЗПТ, детальні виписки з наркологічного диспансеру, чітко зафіксований діагноз із групи F11, історія перебігу лікування та офіційні висновки лікаря-психіатра. Саме це в майбутньому стає підставою для непридатності.

Новини.LIVE писали про пояснення юристів, чому тривалий процес затвердження свідоцтва про хворобу не є підставою для самостійного проходження ВЛК, якщо попередній висновок про непридатність вже прострочився.

За словами правознавців, автоматичного виключення з обліку після першого медогляду не відбувається, проте військовозобов'язаному не потрібно знову обходити лікарів без прямої вказівки.

Також правознавці аргументували шанси на отримання відстрочки для догляду за дружиною у тому випадку, коли в родині є старші діти.