Чи можна офіційно працювати під час СЗЧ: що чекає військового

Пошук роботи під час СЗЧ. Фото: jobs.ua, armyinform. Колаж: Новини.LIVE

Світлана Красноштан Редактор

Сотні українських військових пішли в СЗЧ, лише деякі виявили бажання повернутися службити уникнувши кримінального покарання. Однак, жити перебуваючи в СЗЧ не так просто, адже ТЦК має право затримувати таких військових. Крім того, важко знайти роботу.

Чи можна офіційно влаштуватися працювати перебуваючи в СЗЧ, ексклюзивно для Новини.LIVE розповіла адвокат, керівник ЮК "Prima Leader Group" Діна Дрижакова.

Знайти роботу перебуваючи в СЗЧ

"Офіційно працевлаштуватися під час СЗЧ неможливо. Під час СЗЧ ви залишаєтеся чинним військовослужбовцем. Трудове законодавство України обмежує сумісництво військовослужбовців строкової та військової служби за призовом/мобілізацією", — пояснила адвокат.

За її словами, під час офіційного працевлаштування роботодавець зобов'язаний подавати відомості до Пенсійного фонду України, Податкової служби, а також проводити військовий облік працівників.

"Для таких військових є ризик затримання. Офіційне працевлаштування негайно відобразиться у державних реєстрах, що дасть змогу органам ДБР або Нацполіції встановити ваше місцезнаходження та затримати", - додала адвокат.

Нагадаємо, у 155-й окремій механізованій бригаді за один місяць зафіксували 150 випадків самовільного залишення частини. Командир повʼязує це з проблемою дисципліни в окремих військових.

Як ми писали раніше, військові можуть повернутися на службу після СЗЧ. Для цього існує спрощена процедура, за якою можна уникнути кримінального провадження.