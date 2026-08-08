Жорін розповів, що спонукає добровольців йти до армії

Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin

Заступник командира 3-го армійського корпусу Максим Жорін заявив, що до корпусу продовжують приходити добровольці. Потік зберігається навіть на тлі кризи мобілізації і весь секрет в довірі до командирів.

Про це військовий сказав в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Ясі Лепкій.

Чому до 3-го армійського корпусу добровільно йде багато людей

"Виключно довіра до підрозділу, до командирів і до рішень командира є єдиною мотивацією, яка змушує людину самовільно прийти, підписати контракт і почати свою службу", — сказав Жорін.

Він наголосив, що саме ця довіра дає людині внутрішній спокій і впевненість для ухвалення настільки серйозного рішення.

Щодо рекламних відео, білбордів та інших способів просування — вони можуть бути лише додатковими інструментами. За словами Жоріна, самі по собі ці інструменти не здатні переконати людину добровільно піти до війська, якщо вона не довіряє підрозділу та його командуванню.

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Як повідомляли Новини.LIVE, в цьому ж інтерв'ю Жорін заявив, що Україна не повинна змагатися з РФ за кількістю військових у разі мобілізації в Росії. За його словами, акцент має бути на технологіях та підвищення ефективності знищенні ворога.

Також Жорін розповів, як змінити мобілізацію, щоб вона була без лову людей на вулицях.