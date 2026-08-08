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Головна Мобілізація Жорін назвав секрет, чому у 3-му армійському корпусі багато добровольців

Жорін назвав секрет, чому у 3-му армійському корпусі багато добровольців

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2026 04:30
Жорін розповів, що спонукає добровольців йти до армії
Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin

Заступник командира 3-го армійського корпусу Максим Жорін заявив, що до корпусу продовжують приходити добровольці. Потік зберігається навіть на тлі кризи мобілізації і весь секрет в довірі до командирів.

Про це військовий сказав в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Ясі Лепкій.

Чому до 3-го армійського корпусу добровільно йде багато людей

"Виключно довіра до підрозділу, до командирів і до рішень командира є єдиною мотивацією, яка змушує людину самовільно прийти, підписати контракт і почати свою службу", — сказав Жорін.

Він наголосив, що саме ця довіра дає людині внутрішній спокій і впевненість для ухвалення настільки серйозного рішення.

Щодо рекламних відео, білбордів та інших способів просування — вони можуть бути лише додатковими інструментами. За словами Жоріна, самі по собі ці інструменти не здатні переконати людину добровільно піти до війська, якщо вона не довіряє підрозділу та його командуванню.

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Як повідомляли Новини.LIVE, в цьому ж інтерв'ю Жорін заявив, що Україна не повинна змагатися з РФ за кількістю військових у разі мобілізації в Росії. За його словами, акцент має бути на технологіях та підвищення ефективності знищенні ворога.

Також Жорін розповів, як змінити мобілізацію, щоб вона була без лову людей на вулицях.

армія мобілізація Максим Жорін
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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