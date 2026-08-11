Чи зникне відстрочка через перекомісію інвалідності в Україні

Рішення лікаря про зміну групи інвалідності та робота з документами. Фото: Міноборони України, колаж Новини.LIVE

Громадяни України, які є військовозобов'язаними, але мають допомагати родичам у догляді через їх інвалідність та недієздатність, мають право на відстрочку. Зміна групи інвалідності в одного з батьків військовозобов'язаного громадянина змусила юристів роз'яснити нюанси чинної відстрочки — чи втрачається вона, якщо лікарі змінюють групу родичу.

Новини.LIVE розповість, як трактує закон юрист Юрій Айвазян.

Що буде з відстрочкою по догляду у разі зміни групи інвалідності

Громадянин звернувся по правову допомогу через побоювання втратити відстрочку від мобілізації, яку він оформив як єдина дитина у сім'ї, де обоє батьків раніше мали другу групу інвалідності. Нещодавно його мати пройшла перекомісію, за результатами якої їй змінили групу на третю, тоді як батько залишається особою з інвалідністю другої групи довічно.

Чоловіка зацікавило, чи можуть переглянути його право на відстрочку через те, що третю групу вважають працездатною і покласти через це обов'язок утримувати чоловіка на матір.

Коментуючи ситуацію, адвокат Юрій Айвазян нагадав, що закон гарантує право на відстрочку за наявність принаймні одного з батьків з першою чи другою групою інвалідності.

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Зокрема, у пункті 13 зазначено, що право мають громадяни, "які мають одного із своїх батьків з інвалідністю I чи II групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи, за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов'язаними та відповідно до закону зобов'язані їх утримувати (крім випадків, якщо такі особи самі є особами з інвалідністю, потребують постійного догляду, перебувають під арештом (крім домашнього арешту), відбувають покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі).

У разі відсутності невійськовозобов’язаних осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю I чи II групи може лише одна особа з числа військовозобов'язаних за вибором такої особи з інвалідністю". Стосовно можливого зникнення відстрочки у реєстрах на період оновлення даних, адвокат підкреслив, що все залежить від того, за ким саме з батьків оформлювався документ і чи подавався однаковий пакет паперів на обох із них.

Як уже писали Новини.LIVE, Уряд України вніс зміни до процедури надання відстрочок від мобілізації, оновивши порядок їх оформлення. Нові правила передбачають можливість переоформлення відстрочки без втрати її чинності.

Водночас законодавство не дозволяє військовозобов'язаному одночасно користуватися двома різними підставами для звільнення від мобілізації — бронюванням від роботодавця та відстрочкою, оформленою через сімейні обставини. Юрист пояснив, які переваги та недоліки має відстрочка по догляду та бронь на роботі.

