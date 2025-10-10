Відео
18-річних випускати, а 24-річних — ні, — Верес про виїзд молоді

18-річних випускати, а 24-річних — ні, — Верес про виїзд молоді

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 01:30
На думку командира К-2, влада мала думати, коли дозволила виїзд, адже незрозуміло, коли закінчиться війна
Підполковник ЗСУ Кирило Верес. Фото: УП

В механізмі дозволу на виїзд з України для чоловіків віком 18-22 років, необхідно враховувати їх статус як майбутнього мобілізаційного ресурсу. Проте це рішення ухвалили, але без чіткого розуміння закінчення війни з окупантами РФ.

Таку позицію в інтерв'ю "Телебаченню Торонто" висловив Герой України, підполковник Кирило Верес, командир 20-ї окремої бригади безпілотних систем "К-2".

Читайте також:

Що треба було врахувати на думку Вереса

Військовий зазначив, що він одночасно "погоджується та не погоджується" з дозволом на виїзд хлопців 18-22 років. З одного боку, він підтримує можливість виїзду для 18-річних, але з іншого — висловлює протидію щодо старших чоловіків.

"18-річних — можливо, так, це правильно. А от 24-річних — ні, адже через рік вони можуть прийти й поміняти когось або доповнити. Це мобілізаційний ресурс майбутній. Коли в нас закінчиться війна? Давайте так от, коли хтось приймав це рішення, я б спитався, коли в нас закінчиться війна. Якщо через рік — не проблема. Якщо через п'ять, то подумаймо", — сказав Верес.

Раніше ми розповідали, чи зможе виїхати за кордон обмежено придатний чоловік, який має відстрочку. 

Також дізнавайтеся, за що можна отримати штраф при перетині кордону зі Словаччиною.

ЗСУ армія мобілізація контракт виїзд за кордон
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
