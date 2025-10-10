На думку командира К-2, влада мала думати, коли дозволила виїзд, адже незрозуміло, коли закінчиться війна

Підполковник ЗСУ Кирило Верес. Фото: УП

В механізмі дозволу на виїзд з України для чоловіків віком 18-22 років, необхідно враховувати їх статус як майбутнього мобілізаційного ресурсу. Проте це рішення ухвалили, але без чіткого розуміння закінчення війни з окупантами РФ.

Таку позицію в інтерв'ю "Телебаченню Торонто" висловив Герой України, підполковник Кирило Верес, командир 20-ї окремої бригади безпілотних систем "К-2".

Реклама

Читайте також:

Що треба було врахувати на думку Вереса

Військовий зазначив, що він одночасно "погоджується та не погоджується" з дозволом на виїзд хлопців 18-22 років. З одного боку, він підтримує можливість виїзду для 18-річних, але з іншого — висловлює протидію щодо старших чоловіків.

"18-річних — можливо, так, це правильно. А от 24-річних — ні, адже через рік вони можуть прийти й поміняти когось або доповнити. Це мобілізаційний ресурс майбутній. Коли в нас закінчиться війна? Давайте так от, коли хтось приймав це рішення, я б спитався, коли в нас закінчиться війна. Якщо через рік — не проблема. Якщо через п'ять, то подумаймо", — сказав Верес.

Раніше ми розповідали, чи зможе виїхати за кордон обмежено придатний чоловік, який має відстрочку.

Також дізнавайтеся, за що можна отримати штраф при перетині кордону зі Словаччиною.