По мнению командира К-2, власть должна была думать, когда разрешила выезд, ведь непонятно, когда закончится война

В механизме разрешения на выезд из Украины для мужчин в возрасте 18-22 лет, необходимо учитывать их статус как будущего мобилизационного ресурса. Однако это решение приняли, но без четкого понимания окончания войны с оккупантами РФ.

Такую позицию в интервью "Телевидению Торонто" высказал Герой Украины, подполковник Кирилл Верес, командир 20-й отдельной бригады беспилотных систем "К-2".

Что надо было учесть по мнению Вереса

Военный отметил, что он одновременно "соглашается и не соглашается" с разрешением на выезд ребят 18-22 лет. С одной стороны, он поддерживает возможность выезда для 18-летних, но с другой - выражает противодействие в отношении старших мужчин.

"18-летних — возможно, да, это правильно. А вот 24-летних — нет, ведь через год они могут прийти и поменять кого-то или дополнить. Это мобилизационный ресурс будущий. Когда у нас закончится война? Давайте так вот, когда кто-то принимал это решение, я бы спросил, когда у нас закончится война. Если через год - не проблема. Если через пять, то давайте подумаем", — сказал Верес.

