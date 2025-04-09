Мобілізація в Україні - Сирський про мобілізацію в Україні

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Українська армія буде дотримуватися мобілізаційної цифри, озвученої Президентом України Володимиром Зеленським. Росіяни у той самий час поповнюють лави своїх Збройних сил як власними контрактниками, так і корейськими найманцями.

Про це головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив у інтерв’ю виданню "Лівий Берег".

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Коментуючи слова Президента Володимира Зеленського про необхідність мобілізувати щомісяця 30 тисяч громадян, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський не став конкретизувати кількісні потреби армії, але загадом погодився із позицією глави держави.

"Президент озвучив цифру, яку він озвучив. І це дійсно та цифра, якої ми повинні притримуватися", — підкреслив генерал Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ розповів про ситуацію в російській армії.

"Ворог щомісяця збільшує численність своїх Збройних сил на 8-9 тисяч за рахунок контрактників. В деяких регіонах вартість контракту сягає 40 тисяч доларів", — зазначив Олександр Сирський.

Корейський фактор на війні

Крім того, додав Головнокомандувач Збройних сил України, росіяни активно використовують такий мобілізаційний ресурс, як військовослужбовці Північної Кореї.

"Як мінімум було вже дві хвилі їх навчання та поповнення. Вони активно застосовувалися в боях на Курщині, складали основу якраз наступальних угруповань", — нагадав Сирський.

Генерал також додав, що корейці зазнавали великих втрат через використання у наступі старої радянської тактики, але зараз ситуація змінилася.

"Ми спостерігаємо вдосконалення їхньої підготовки, озброєння, екіпірування. Вони вже фактично перейшли на стандарти російської армії", — підкреслив Головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що загальна мобілізація в Україні продовжена до 9 травня 2025 року.

Додамо, ми повідомляли про заяву Володимира Зеленського щодо призову викладачів військових ВНЗ і відправлення їх на фронт.