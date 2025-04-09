Мобилизация в Украине — Сырский о мобилизации в Украине

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Украинская армия будет придерживаться мобилизационной цифры, озвученной Президентом Украины Владимиром Зеленским. Россияне в то же время пополняют ряды своих Вооруженных сил как собственными контрактниками, так и корейскими наемниками.

Об этом главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил в интервью изданию "Левый Берег".

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Комментируя слова Президента Владимира Зеленского о необходимости мобилизовать ежемесячно 30 тысяч граждан, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не стал конкретизировать количественные потребности армии, но в целом согласился с позицией главы государства.

"Президент озвучил цифру, которую он озвучил. И это действительно та цифра, которой мы должны придерживаться", — подчеркнул генерал Сырский.

Главнокомандующий ВСУ рассказал о ситуации в российской армии.

"Враг ежемесячно увеличивает численность своих Вооруженных сил на 8-9 тысяч за счет контрактников. В некоторых регионах стоимость контракта достигает 40 тысяч долларов", — отметил Александр Сырский.

Корейский фактор на войне

Кроме того, добавил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины, россияне активно используют такой мобилизационный ресурс, как военнослужащие Северной Кореи.

"Как минимум было уже две волны их обучения и пополнения. Они активно применялись в боях на Курщине, составляли основу как раз наступательных группировок", — напомнил Сырский.

Генерал также добавил, что корейцы несли большие потери из-за использования в наступлении старой советской тактики, но сейчас ситуация изменилась.

"Мы наблюдаем совершенствование их подготовки, вооружения, экипировки. Они уже фактически перешли на стандарты российской армии", — подчеркнул Главнокомандующий ВСУ.

Напомним, мы ранее писали о том, что всеобщая мобилизация в Украине продлена до 9 мая 2025 года.

Добавим, мы сообщали о заявлении Владимира Зеленского относительно призыва преподавателей военных ВУЗов и отправки их на фронт.