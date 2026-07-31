Військовий облік юнаків 2009 року народження: дедлайн в "Резерв+" 31 липня

Військовий квиток та юнаки. Фото: колаж Новини.LIVE

Сьогодні, 31 липня, спливає граничний термін, коли неповнолітні українці 2009 року народження можуть зареєструватися на військовий облік у дистанційному форматі. Міністерство оборони нагадує, що скористатися мобільним застосунком "Резерв+" для розв'язання цього питання без візиту до територіальних центрів комплектування можна лише до кінця доби.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на Міноборони України.

Хлопці 2009 року народження мають 31 липня останній шанс встати на облік дистанційно

Українське законодавство зобов'язує юнаків реєструватися у системі військового обліку в рік, коли їм виповнюється 17 років. Для громадян 2009 року народження ввели тимчасову можливість пройти цю процедуру дистанційно. Щоб скористатися функцією, необхідно до кінця доби 31 липня встановити останню версію додатка "Резерв+", пройти авторизацію за допомогою системи BankID та активувати опцію "Стати на облік".

Після перевірки особистих даних та підтвердження запиту система автоматично згенерує електронний військово-обліковий документ Резерв ID, де з'явиться офіційний статус "Призовник".

Що буде з юнаками потім, якщо не встати на облік до 31 липня

Вже з 1 серпня дистанційна реєстрація для цієї вікової категорії повністю закривається. Ті 17-річні громадяни, які не встигнуть оформити документи через смартфон сьогодні, будуть змушені йти до ТЦК та СП за місцем свого проживання особисто. Такий порядок для них діятиме аж до моменту повноліття.

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Ситуація кардинально змінюється після того, як молодій людині виповнюється 18 років. З цього віку держава передбачила механізм автоматичного взяття на облік, який базується на зборі даних з реєстрів Державної міграційної служби.

Електронна система самостійно закріплює призовника за конкретним військкоматом відповідно до його офіційно задекларованого чи зареєстрованого місця проживання. За таких умов юнакам не треба фізично відвідувати центри комплектування чи проходити військово-лікарську комісію (ВЛК). Також 18-річні можуть ініціювати реєстрацію самостійно безпосередньо у застосунку "Резерв+", де після оновлення контактної інформації програма може одразу запропонувати підтвердити постановку на облік.

Оскільки ніяких додаткових сповіщень про автоматичну реєстрацію держава не розсилає, молодикам радять самостійно моніторити свій статус в електронному кабінеті після проходження авторизації. Успішна постановка на облік завжди підтверджується появою статусу "Призовник".

У Резерв+ не оновився статус після постановки на облік

Якщо ж на екрані світиться напис "Не на обліку", користувачеві необхідно зайти в меню, обрати відповідний сервіс та відправити запит на реєстрацію, дочекавшись його алгоритмічної обробки.

У випадках, коли програма не спрацьовує або електронний статус залишається незмінним навіть після підтвердження, розв'язати невирішувану проблему можна лише під час особистого візиту до ТЦК та СП.

Як писали раніше Новини.LIVE, Кабінет Міністрів України затвердив порядок ведення Єдиного державного реєстру "Оберіг", який регламентує правила внесення, оновлення, перевірки та коригування відомостей про військовозобов'язаних. Безкоштовно перевірити інформацію про себе громадяни можуть через застосунок Резерв+, портал "Дія" або за письмовим запитом до ТЦК та СП.

Водночас в Україні розглядають законодавчі ініціативи щодо посилення відповідальності за ухилення від військового обов'язку. Задля поповнення лав армії та забезпечення ротації бійців на передовій порушникам можуть обмежити доступ до окремих державних послуг, заблокувати банківські рахунки та заборонити керувати транспортними засобами.