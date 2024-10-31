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Адаптація жінок до мобілізації — скільки працює на "оборонку"

31 жовтня 2024 01:49
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
На оборонних підприємствах України побільшало жінок
Жінка на заводі боєприпасів. Фото: Reuters
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В умовах повномасштабного вторгнення та мобілізації чоловіків призовного віку в Україні зростає кількість жінок, які працюють у різних сферах, зокрема оборонній. В "Укроборонпромі" вже працює понад 38% жінок в колективах. 

Про це повідомляє Київ 24

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У матеріалі видання Politico, на яке посилаються журналісти, йдеться про те, що кількість жінок у державному оборонному концерні "Укроборонпром" нині становить 38%.  Крім того, вони також працюють у приватних оборонних компаніях.

У виданні розповіли історію 40-річної Валентини, яка працює в оборонній промисловості. Вона повернулася на роботу в компанію з виробництва зброї лише за кілька місяців після декретної відпустки. Робота тривала навіть тоді, коли до Києва підступали росіяни. Кілька фахівців-чоловіків пішли на фронт добровольцями, тож замість них почали працювати жінки та пенсіонери.

Журналісти Politico поспілкувалися й з іншими жінками, які під час повномасштабної війни опанували нові професії. Одна з них, дружина військового, окрім провадження юридичної практики, тепер виробляє ще й безпілотники.

Нагадаємо, в Укроборонпромі заявили про намір відбудувати літак "Мрія". Єдину модель цього авіасудна російські окупанти зруйнували в лютому 2022 року.

Раніше генеральний директор  Укроборонпрому Герман Сметанін заявив про старт виробництва українських далекобійних дронів. Ці БпЛА здатні завдати ударів навіть по об'єктах, що розташовані на відстані в понад тисяча кілометрів.

жінки мобілізація війна в Україні ЗСУ Укроборонпром

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