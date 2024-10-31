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Адаптация женщин к мобилизации — сколько работает на "оборонку"

31 октября 2024 01:49
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
На оборонных предприятиях Украины стало больше женщин
Женщина на заводе боеприпасов. Фото: Reuters
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В условиях полномасштабного вторжения и мобилизации мужчин призывного возраста в Украине растет количество женщин, работающих в разных областях, в том числе оборонной. В "Укроборонпроме" уже работают более 38% женщин в коллективах.

Об этом сообщает Киев 24.

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В материале издания Politico, на которое ссылаются журналисты, говорится, что количество женщин в государственном оборонном концерне "Укроборонпром" в настоящее время составляет 38%. Они также работают в частных оборонных компаниях.

В издании рассказали историю 40-летней Валентины, работающей в оборонной промышленности. Она вернулась на работу в компанию по производству оружия всего через несколько месяцев после декретного отпуска. Работа продолжалась даже тогда, когда в Киев подступали россияне. Несколько специалистов-мужчин пошли на фронт добровольцами, поэтому вместо них начали работать женщины и пенсионеры.

Журналисты Politico пообщались и с другими женщинами, которые во время полномасштабной войны овладели новыми профессиями. Одна из них, жена военного, кроме юридической практики, теперь производит еще и беспилотники.

Напомним, в Укроборонпроме заявили о намерении отстроить самолет "Мрия". Единственную модель этого авиасудна российские оккупанты разрушили в феврале 2022 года.

Ранее генеральный директор Укроборонпрома Герман Сметанин заявил о старте производства украинских дальнобойных дронов . Эти БпЛА способны нанести удары даже по объектам, расположенным на расстоянии более тысячи километров.

женщины мобилизация война в Украине ВСУ Укроборонпром

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