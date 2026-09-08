Суд призначив іспитовий термін чоловіку, який зливав місця розташування ТЦК у Viber

Перевірка документів у чоловіка. Ілюстративне фото: кадр з відео

У Чернігівській області судили адміністратора Viber-каналу, в якому була інформація про дислокацію правоохоронців та представників ТЦК, які проводили мобілізаційні заходи. За скоєне суд признав певне покарання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне".

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, чоловік із лютого 2025 року був адміністратором Viber-каналу, до якого входили 243 учасники. Доступ до спільноти був за спеціальним посиланням-запрошенням.

Створений канал використовувався для поширення інформації про місця перебування поліцейських і військових ТЦК під час проведення мобілізаційних заходів, зокрема, на території Корюківського району. Обвинувачений у свою чергу стежив та контролював повідомлення користувачів.

"Окремі користувачі Vibеr-чату свідомо створювали умови для перешкоджання діяльності військовослужбовців, а саме: систематично поширювали повідомлення про дислокацію та переміщення військовослужбовців, їхню присутність на блокпостах, умови несення служби (вручення повісток, використання службових автомобілів та техніки) тощо, з якими мала змогу ознайомитись значна кількість учасників спільноти", — вказано у матеріалах справ.

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Під час судового засідання чоловік повністю визнав свою провину.

Рішення суду

В результаті суд визнав чоловіка винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 ККУ — перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України. Йому призначили покарання у вигляді п’яти років ув’язнення.

Проте від реального відбування призначеного покарання обвинуваченого звільнили. Суд встановив для нього іспитовий термін тривалістю три роки.

Водночас рішення суду може ще не гарантовано остаточним, оскільки протягом 30 днів його можна оскаржити в Чернігівському апеляційному суді.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Івано-Франківській області судили мешканку Нижнього Березова, яка зливала у Viber інформації про місця, де перебувають представники ТЦК. За скоєне суд заборонив їй покидати Україну.

Також ми писали, що у Тернополі суд розглянув справу щодо ситуації, коли ТЦК мобілізували чоловіка з шизофренією. Суддя визнав такі дії протиправними.