Суд назначил испытательный срок мужчине, который передавал информацию о местонахождении ТЦК через Viber

Проверка документов у мужчины. Иллюстративное фото: кадр из видео

В Черниговской области состоял суд над администратором канала в Viber, в котором публиковалась информация о дислокации сотрудников правоохранительных органов и представителей ТЦК, проводивших мобилизационные мероприятия. За содеянное суд назначил определенное наказание.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне".

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Детали дела

Согласно материалам дела, мужчина с февраля 2025 года был администратором Viber-канала, в который входили 243 участника. Доступ к сообществу осуществлялся по специальной ссылке-приглашению.

Созданный канал использовался для распространения информации о местах нахождения полицейских и военных ТЦК во время проведения мобилизационных мероприятий, в частности, на территории Корюковского района. Обвиняемый, в свою очередь, следил за сообщениями пользователей и контролировал их.

"Отдельные пользователи Viber-чата сознательно создавали условия для препятствования деятельности военнослужащих, а именно: систематически распространяли сообщения о дислокации и перемещении военнослужащих, их присутствии на блокпостах, условия несения службы (вручение повесток, использование служебных автомобилей и техники) и т. п., с которыми имело возможность ознакомиться значительное количество участников сообщества", — указано в материалах дела.

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Решение суда

В результате суд признал мужчину виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 114-1 УК Украины — препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины. Ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Однако от реального отбывания назначенного наказания обвиняемого освободили. Суд установил для него испытательный срок продолжительностью три года.

В то же время решение суда может еще не быть окончательным, поскольку в течение 30 дней его можно обжаловать в Черниговском апелляционном суде.

Как сообщали Новини.LIVE, в Ивано-Франковской области судили жительницу Нижнего Березова, которая передавала через Viber информацию о местах нахождения представителей ТЦК. За содеянное суд запретил ей покидать Украину.

Также мы писали, что в Тернополе суд рассмотрел дело о ситуации, когда ТЦК мобилизовали мужчину с шизофренией. Судья признал такие действия противоправными.