Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Админ канала в Viber сливал места расположения ТЦК: приговор суда

Админ канала в Viber сливал места расположения ТЦК: приговор суда

Ua ru
8 сентября 2026 05:58
Суд назначил испытательный срок мужчине, который передавал информацию о местонахождении ТЦК через Viber
Проверка документов у мужчины. Иллюстративное фото: кадр из видео

В Черниговской области состоял суд над администратором канала в Viber, в котором публиковалась информация о дислокации сотрудников правоохранительных органов и представителей ТЦК, проводивших мобилизационные мероприятия. За содеянное суд назначил определенное наказание.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне".

Реклама

Детали дела

Согласно материалам дела, мужчина с февраля 2025 года был администратором Viber-канала, в который входили 243 участника. Доступ к сообществу осуществлялся по специальной ссылке-приглашению.

Созданный канал использовался для распространения информации о местах нахождения полицейских и военных ТЦК во время проведения мобилизационных мероприятий, в частности, на территории Корюковского района. Обвиняемый, в свою очередь, следил за сообщениями пользователей и контролировал их.

"Отдельные пользователи Viber-чата сознательно создавали условия для препятствования деятельности военнослужащих, а именно: систематически распространяли сообщения о дислокации и перемещении военнослужащих, их присутствии на блокпостах, условия несения службы (вручение повесток, использование служебных автомобилей и техники) и т. п., с которыми имело возможность ознакомиться значительное количество участников сообщества", — указано в материалах дела.

Читайте также:

В ходе судебного заседания мужчина полностью признал свою вину.

Решение суда

В результате суд признал мужчину виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 114-1 УК Украины — препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины. Ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Однако от реального отбывания назначенного наказания обвиняемого освободили. Суд установил для него испытательный срок продолжительностью три года.

В то же время решение суда может еще не быть окончательным, поскольку в течение 30 дней его можно обжаловать в Черниговском апелляционном суде.

Как сообщали Новини.LIVE, в Ивано-Франковской области судили жительницу Нижнего Березова, которая передавала через Viber информацию о местах нахождения представителей ТЦК. За содеянное суд запретил ей покидать Украину.

Также мы писали, что в Тернополе суд рассмотрел дело о ситуации, когда ТЦК мобилизовали мужчину с шизофренией. Судья признал такие действия противоправными.

суд Viber мобилизация ТЦК и СП судебные решения
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации