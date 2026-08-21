Адміністратора Viber-чату судитимуть за перешкоджання роботі ТЦК

Обвинувачений і працівники СБУ. Фото: СБУ

Марія Чекарьова редактор стрічки новин

У Житомирській області 26-річний житель Звягеля адміністрував Viber-чат із повідомленнями про локації, де перебували представники ТЦК. Завдяки такій інформації чоловіки призовного віку уникали зустрічі із працівниками військкомату та ухилялися від мобілізації. Досудове розслідування завершили. Справу скерували до суду.

Про це Суспільному повідомила речниця управління СБУ в Житомирській області Ірина Мартинюк, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

За даними слідства, у квітні поточного року обвинувачений створив у Viber чат, щоб інформувати там про місця роботи та переміщення груп оповіщення, до складу яких входили працівники ТЦК і поліцейські.

"Учасники групи могли в режимі реальному часу повідомляти про місця, де, за їхніми словами, була "загроза від ТЦК", із прив'язкою до конкретної місцевості", — зазначила представниця регіонального управління СБУ.

Фігурант — військовослужбовець, який рік тому залишив військову частину. Після скоєння СЗЧ молодик переховувався в рідному місті. У дома в порушника під час обшуків вилучили мобільний телефон, за допомогою якого він керував Viber-спільнотою.

Яке покарання загрожує адміністратору Viber-чату

Слідчі повідомили молодикові про підозру в перешкоджанні діяльності військових формувань в період дії воєнного стану (ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України). Максимальним покаранням, яке передбачається за таке порушення, є до восьми років позбавлення волі. Обвинувальний акт скерували до суду.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Суспільне повідомляв, що в Одесі винесли вирок чоловіку, який відкрив стрілянину по працівниках ТЦК та СП. Двоє представників військкомату зазнали кульових поранень. Упродовж трьох років порушник перебуватиме на іспитовому строку.

Також Новини.LIVE з посиланням на Львівську обласну прокуратуру писав, що житель Львівщини не схотів отримати повістку та не прибув до ТЦК. Чоловік заявив, що вважає себе хворим, але жодних документів, які підтверджували б наявність захворювань, не надав. Йому призначили три роки позбавлення волі.