Суд призначив покарання чоловіку, який стріляв у ТЦК

Працівники ТЦК вручають повістку. Фото: "Суспільне Луцьк"

В Одесі судили чоловіка, який стріляв у двох військових ТЦК під перевірки документів. За скоєне суд ухвалив певне рішення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Одеса".

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, подія сталася 9 січня 2026 року близько 12:00 у провулку Курортному в Одесі. Військовослужбовці ТЦК — головний солдат і молодший сержант — зупинили чоловіка для перевірки документів, зокрема посвідчення особи та військово-облікових документів. Однак той відмовився їх показувати, після чого дістав предмет, схожий на вогнепальну зброю, і щонайменше тричі вистрілив у бік військових.

Унаслідок стрілянини обидва військовослужбовці зазнали кульових поранень. Один із них був травмований у ділянку правого передпліччя, а інший — у праве стегно. Після скоєного чоловік залишив місце інциденту.

Згодом під час обшуку за місцем проживання обвинуваченого правоохоронці знайшли та вилучили вогнепальну зброю і боєприпаси. Серед них — карабін WBP Midi Jack калібру 7,62×39 мм, револьвер, кілька пістолетів STALKER та KUZEY, а також набої різних калібрів.

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Експертиза встановила, що окремі одиниці вилученої зброї були саморобно перероблені. Також частину боєприпасів виготовили самостійно, використовуючи, зокрема, гільзи промислового виробництва.

Дії чоловіка кваліфікували за ч. 1 ст. 114-1 та ч. 1 ст. 263 ККУ. Під час судового розгляду він визнав свою провину та розкаявся.

У свою чергу потерпілі заявили, що не мають до обвинуваченого претензій, оскільки завдану їм матеріальну та моральну шкоду було компенсовано. Крім того, вони звернулися до суду з проханням призначити чоловікові покарання із звільненням від його відбування.

Рішення суду

Приморський районний суд Одеси, оцінюючи обставини справи, взяв до уваги те, що чоловік визнав провину та розкаявся у скоєному. Також суд врахував, що раніше він не притягувався до кримінальної відповідальності, має малолітню дитину та батьків похилого віку. Додатково було враховано відшкодування потерпілим завданої шкоди.

За результатами розгляду справи суд призначив обвинуваченому п'ять років ув'язнення. Водночас від реального відбування цього покарання чоловіка звільнили, встановивши для нього трирічний іспитовий строк.

У цей період засуджений зобов'язаний періодично з'являтися для реєстрації в органі пробації, а також інформувати про зміну адреси проживання або місця роботи.

Крім того, суд змінив запобіжний захід із тримання під вартою на особисте зобов'язання. Чоловіка звільнили безпосередньо в залі суду. Період його перебування під вартою у період з 10 січня по 14 серпня 2026 року зарахували до строку призначеного покарання.

Щодо вилучених під час обшуку зброї та боєприпасів суд ухвалив рішення передати їх для потреб ЗСУ. Окрім цього, із засудженого стягнули понад 69,5 тисячі гривень, витрачених на проведення експертиз.

Водночас вирок суду ще не набув остаточної чинності. Його можна оскаржити в Одеському апеляційному суді протягом 30 днів від дня проголошення.

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