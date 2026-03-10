Відео
Головна Мобілізація Адміністраторів Viber-групи про погоду засудили за злив даних про ТЦК

Адміністраторів Viber-групи про погоду засудили за злив даних про ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 10 березня 2026 01:03
Адміністратори Viber-спільноти інформували про переміщення ТЦК — як їх покарав суд
Застосунок Viber у телефоні. Фото ілюстративне: depositphotos.com

На Кіровоградщині двоє адміністраторів Viber-спільноти 'Погода Новоархангельськ" інформували громадян про місця вручення повісток. Суд уже обрав їм покарання.

Про це 5 березня повідомили в Кіровоградському обласному ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Деталі справи 

За даними слідства, фігуранти систематично публікували у групі дані про маршрути, за якими пересувалися мобільні групи ТЦК і поліції. Інформацію вони маскували під метеопрогнози, використовуючи шифрований "метеокод". Наприклад, про відсутність військових ТЦК на певній локації повідомляли фразою "сонце — без опадів".

Рішення суду 

Суд дійшов висновку, що метою Viber-групи було не надання синоптичної інформації, а допомога призовникам в уникненні мобілізації. Обом порушникам призначили п'ять років в'язниці, але замінили покарання іспитовим строком.

Раніше суд обрав покарання військовозобов'язаному зі Львівщини, який ухилився від служби через релігійні переконання. Найближчі три роки чоловік проведе у в'язниці.

Також ми повідомляли, що представник Міноборони влаштовував призовників на роботу, де можна було отримати бронювання. Його судитимуть.

суд Viber мобілізація покарання ТЦК та СП судові рішення
Вікторія Козир - редактор та юридичний оглядач
Автор:
Вікторія Козир
