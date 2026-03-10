Администраторы Viber-группы сообщали о местах выдачи повесток — что решил суд

Приложение Viber в телефоне. Фото иллюстративное: depositphotos.com

В Кировоградской области вынесли приговор двум администраторам Viber-сообщества "Погода Новоархангельск". Они информировали граждан о местах вручения повесток.

Об этом 5 марта сообщили в Кировоградском областном ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Детали дела

По данным следствия, фигуранты систематически публиковали в группе данные о маршрутах, по которым передвигались мобильные группы ТЦК и полиции. Информацию они маскировали под метеопрогнозы, используя шифрованный "метеокод". Например, об отсутствии военных ТЦК на определенной локации сообщали фразой "солнце — без осадков".

Решение суда

Суд пришел к выводу, что целью Viber-группы было не предоставление синоптической информации, а помощь призывникам в избежании мобилизации. Обоим нарушителям назначили пять лет тюрьмы, но заменили наказание испытательным сроком.

Ранее суд избрал наказание военнообязанному со Львовщины, который уклонился от службы из-за религиозных убеждений. Ближайшие три года мужчина проведет в тюрьме.

Также мы сообщали, что представитель Минобороны устраивал призывников на работу, где можно было получить бронирование. Его будут судить.