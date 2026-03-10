Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Суд вынес приговор администраторам Viber-группы о ТЦК

Суд вынес приговор администраторам Viber-группы о ТЦК

Ua ru
Дата публикации 10 марта 2026 01:03
Администраторы Viber-группы сообщали о местах выдачи повесток — что решил суд
Приложение Viber в телефоне. Фото иллюстративное: depositphotos.com

В Кировоградской области вынесли приговор двум администраторам Viber-сообщества "Погода Новоархангельск". Они информировали граждан о местах вручения повесток

Об этом 5 марта сообщили в Кировоградском областном ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, фигуранты систематически публиковали в группе данные о маршрутах, по которым передвигались мобильные группы ТЦК и полиции. Информацию они маскировали под метеопрогнозы, используя шифрованный "метеокод". Например, об отсутствии военных ТЦК на определенной локации сообщали фразой "солнце — без осадков".

Решение суда

Суд пришел к выводу, что целью Viber-группы было не предоставление синоптической информации, а помощь призывникам в избежании мобилизации. Обоим нарушителям назначили пять лет тюрьмы, но заменили наказание испытательным сроком.

Ранее суд избрал наказание военнообязанному со Львовщины, который уклонился от службы из-за религиозных убеждений. Ближайшие три года мужчина проведет в тюрьме.

Также мы сообщали, что представитель Минобороны устраивал призывников на работу, где можно было получить бронирование. Его будут судить.

суд Viber мобилизация наказание ТЦК и СП судебные решения
Виктория Козырь - редактор и юридический обозреватель
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации