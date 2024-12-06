Адвокат відповів, що зміниться в процесі мобілізації у 2025 році

Чоловік в ТЦК. Ілюстративне фото: today

В Україні триває загальна мобілізація військовозобов'язаних до лав армії. Так, у 2025 році можуть змінитися деякі правила військового призову.

Про це розповів адвокат Роман Сімутін в коментарі ТСН.

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Мобілізація у 2025 році

Наступного року в Україні продовжаться рейди ТЦК та здійснюватимуться на нинішньому рівні. Водночас можливі зміни стосовно накладення штрафів на ухилянтів — їхня кількість може значно зрости.

"За умови, якщо нинішнє законодавство не зміниться, то значного стрибка щодо штрафів не буде. Орієнтовно на 15% збільшиться їхня кількість та винесених постанов", — сказав адвокат.

Але у випадку ухвалення закону про заочні штрафи та додатка про автоматичне блокування рахунків за виконавчим провадженням — то "це буде конвейер".

За словами Сімутіна, у такому разі керівник ТЦК не буде викликати особу для розгляду справи. Водночас перспектива оскарження такого штрафу дорівнюватиме нулю.

"Після того, як постанова про штраф направляється до виконавчої служби, ця служба одразу заблокує рахунки та спише кошти", — додав він.

Оформлення інвалідності

Також передбачаються деякі зміни для тих, хто оформлює відстрочку на підставі інвалідності. Через ліквідацію МСЕК з 1 січня та щонайменше до травня буде неможливо отримати висновок.

Нагадаємо, військовозобов'язаним за кордоном можуть незабаром надати можливість сплачувати штрафи ТЦК онлайн. Відповідний законопроєкт зараз розглядає Верховна Рада.

А розпуск ТЦК, про що говорять серед експертів та депутатів, призведе до низки серйозних проблем. Особливо проблеми будуть в мобілізаційному процесі.