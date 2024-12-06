Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Адвокат назвав зміни в мобілізації, які відбудуться у 2025 році arrow

Адвокат назвав зміни в мобілізації, які відбудуться у 2025 році

6 грудня 2024 09:34
Євгенія Брюховецька - редактор
Адвокат відповів, що зміниться в процесі мобілізації у 2025 році
Чоловік в ТЦК. Ілюстративне фото: today
Євгенія Брюховецька - редактор

В Україні триває загальна мобілізація військовозобов'язаних до лав армії. Так, у 2025 році можуть змінитися деякі правила військового призову.

Про це розповів адвокат Роман Сімутін в коментарі ТСН.

Читайте також:

Мобілізація у 2025 році

Наступного року в Україні продовжаться рейди ТЦК та здійснюватимуться на нинішньому рівні. Водночас можливі зміни стосовно накладення штрафів на ухилянтів — їхня кількість може значно зрости.

"За умови, якщо нинішнє законодавство не зміниться, то значного стрибка щодо штрафів не буде. Орієнтовно на 15% збільшиться їхня кількість та винесених постанов", — сказав адвокат.

Але у випадку ухвалення закону про заочні штрафи та додатка про автоматичне блокування рахунків за виконавчим провадженням — то "це буде конвейер".

За словами Сімутіна, у такому разі керівник ТЦК не буде викликати особу для розгляду справи. Водночас перспектива оскарження такого штрафу дорівнюватиме нулю.

"Після того, як постанова про штраф направляється до виконавчої служби, ця служба одразу заблокує рахунки та спише кошти", — додав він.

Оформлення інвалідності

Також передбачаються деякі зміни для тих, хто оформлює відстрочку на підставі інвалідності. Через ліквідацію МСЕК з 1 січня та щонайменше до травня буде неможливо отримати висновок.

Нагадаємо, військовозобов'язаним за кордоном можуть незабаром надати можливість сплачувати штрафи ТЦК онлайн. Відповідний законопроєкт зараз розглядає Верховна Рада.

А розпуск ТЦК, про що говорять серед експертів та депутатів, призведе до низки серйозних проблем. Особливо проблеми будуть в мобілізаційному процесі. 

військовий призов мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані чоловіки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:10 Кияни нагадали про важливість хвилини мовчання — фото

10:09 Російський журналіст закликав донатити на ЗСУ — яка причина

09:52 У США поменшало громадян, які виступають за допомогу Україні

09:51 Відключення світла в Одесі сьогодні — графіки та ремонти

Text

09:48 Офіцер НГУ пояснив, чому не варто мобілізовувати з 18 років

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

09:45 Як ВПО побудувати новий бізнес — програми підтримки та можливості

09:35 Залужний звернувся до українців у День Збройних сил

09:35 Скільки коштує манго в супермаркетах України — порівняння цін

09:34 Адвокат назвав зміни в мобілізації, які відбудуться у 2025 році

09:21 Злочинна організація в Одеській мерії — справу передали до суду

10:10 Кияни нагадали про важливість хвилини мовчання — фото

10:09 Російський журналіст закликав донатити на ЗСУ — яка причина

09:52 У США поменшало громадян, які виступають за допомогу Україні

09:51 Відключення світла в Одесі сьогодні — графіки та ремонти

09:45 Як ВПО побудувати новий бізнес — програми підтримки та можливості

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

09:35 Залужний звернувся до українців у День Збройних сил

09:35 Скільки коштує манго в супермаркетах України — порівняння цін

09:34 Адвокат назвав зміни в мобілізації, які відбудуться у 2025 році

09:21 Злочинна організація в Одеській мерії — справу передали до суду

09:11 Невиплачені субсидії та пільги — як отримати кошти

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

09:48 Офіцер НГУ пояснив, чому не варто мобілізовувати з 18 років

Text

09:08 Офіцер Марків назвав найсильніші сторони Сил оборони

Text

08:00 День ЗСУ та нові права податківців — ефір Ранок.LIVE

5 грудня 2024
Text

21:28 Деяким категоріям чоловіків дозволять виїзд за кордон, — нардеп

Text

19:58 Нардепка повідомила, наскільки ефективним є захист енергооб'єктів

Text

18:21 Нардеп Чернєв пояснив, чи позбавилась Україна "бусифікації"

Text

17:53 Сибіга жорстко звернувся до Лаврова — ефір Вечір.LIVE

Text

17:09 Податкова матиме доступ до усіх рахунків — Смаглюк пояснила коли

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

13:34 Військовий пояснив, чому необхідно стати на облік у ТЦК

Text

13:09 Браковані міни для ЗСУ — нардепка заявила про створення комісії

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

29 листопада 2024

20:03 Меню на Новий рік Змії 2025, щоб залучити добробут