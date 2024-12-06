Адвокат ответил, что изменится в процессе мобилизации в 2025 году

Мужчина в ТЦК. Иллюстративное фото: today

В Украине идет общая мобилизация военнообязанных в ряды армии. Так, в 2025 году могут измениться некоторые правила военного призыва.

Об этом рассказал адвокат Роман Симутин в комментарии ТСН.

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Мобилизация в 2025 году

В следующем году в Украине продолжатся рейды ТЦК и будут осуществляться на нынешнем уровне. В то же время возможны изменения в отношении наложения штрафов на уклонистов — их количество может значительно возрасти.

"При условии, если нынешнее законодательство не изменится, то значительного скачка по поводу штрафов не будет. Ориентировочно на 15% увеличится их количество и вынесенных постановлений", — сказал адвокат.

Но в случае принятия закона о заочных штрафах и приложения об автоматической блокировке счетов по исполнительному производству это "это будет конвейер".

По словам Симутина, в таком случае руководитель ТЦК не будет вызывать человека для рассмотрения дела. В то же время перспектива обжалования такого штрафа будет равна нулю.

"После того как постановление о штрафе направляется в исполнительную службу, эта служба сразу заблокирует счета и спишет средства", — добавил он.

Оформление инвалидности

Также предусматриваются некоторые изменения для оформляющих отсрочку на основании инвалидности. В связи с ликвидацией МСЭК с 1 января и по меньшей мере до мая невозможно будет получить заключение.

Напомним, военнообязанным за границей могут вскоре предоставить возможность платить штрафы ТЦК онлайн. Соответствующий законопроект сейчас рассматривает Верховная Рада.

А роспуск ТЦК, о чем говорят среди экспертов и депутатов, приведет к ряду серьезных проблем. Особенно проблемы будут в мобилизационном процессе.