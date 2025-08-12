Відео
Україна
Головна Мобілізація Адвокат пояснив, як сплатити штраф в "Резерв+" онлайн

Адвокат пояснив, як сплатити штраф в "Резерв+" онлайн

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 17:03
Як сплатити штраф в "Резерв+" онлайн — деталі
Чоловік тримає телефон з відкритим застосунком "Резерв+". Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У застосунку "Резерв+" з'явилася можливість сплатити штраф за неприбуття за повісткою онлайн. Військовий адвокат Олег Леонтьєв пояснив, як це відбуватиметься.

Про це правознавець Олег Леонтьєв розповів в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 12 серпня.

Читайте також:

Сплата штрафу за ігнорування повістки в "Резерв+" — що відомо

Нагадаємо, що на початку липня цього року у застосунку "Резерв+" запрацював сервіс сплати штрафу за порушення військового обліку. Спочатку можна було сплатити штраф за невчасне уточнення даних. А нещодавно додали можливість сплатити штраф за інше порушення — неприбуття за повісткою.

Однак військовий адвокат зазначив, що сплата штрафу за неприбуття за повісткою в "Резерв+" можлива лише після визнання провини.

Правознавець пояснив, що після сплати штрафу особу виключають з переліку тих, хто зобов’язаний з’явитися до ТЦК і СП або в Нацполіцію (раніше це називалось "перебуває в розшуку").

За його словами, це дозволяє скористатися правом на бронювання на роботі. Адже, якщо людина перебуває в розшуку — вона цим правом скористатись не може.

"Після того, як людина сплатить штраф, вона таким чином має бути виключена з-поміж осіб, які зобов'язані з'явитися в Нацполіцію і ТЦК. І таким чином ця людина має право скористатися бронюванням на роботі, якщо вона десь працює. Якщо людина перебуває в розшуку, вона не може скористатися цим правом", — пояснив військовий адвокат.

Раніше ми інформували, що у "Резерв+" з'явилась можливість сплатити штраф за неприбуття за повісткою.

Також ми пояснювали, хто може отримати повторну повістку.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
