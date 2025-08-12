Как оплатить штраф в "Резерв+" онлайн — детали

Мужчина держит телефон с открытым приложением "Резерв+". Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В приложении "Резерв+" появилась возможность оплатить штраф за неприбытие по повестке онлайн. Военный адвокат Олег Леонтьев объяснил, как это будет происходить.

Об этом правовед Олег Леонтьев рассказал в эфире Ранок.LIVE во вторник, 12 августа.

Уплата штрафа за игнорирование повестки в "Резерв+" — что известно

Напомним, что в начале июля этого года в приложении "Резерв+" заработал сервис уплаты штрафа за нарушение воинского учета. Сначала можно было оплатить штраф за несвоевременное уточнение данных. А недавно добавили возможность оплатить штраф за другое нарушение — неприбытие по повестке.

Однако военный адвокат отметил, что уплата штрафа за неприбытие по повестке в "Резерв+" возможна только после признания вины.

Правовед пояснил, что после уплаты штрафа лицо исключают из перечня тех, кто обязан явиться в ТЦК и СП или в Нацполицию (раньше это называлось "находится в розыске").

По его словам, это позволяет воспользоваться правом на бронирование на работе. Ведь, если человек находится в розыске — он этим правом воспользоваться не может.

"После того, как человек оплатит штраф, он таким образом должен быть исключен из числа лиц, которые обязаны явиться в Нацполицию и ТЦК. И таким образом этот человек имеет право воспользоваться бронированием на работе, если он где-то работает. Если человек находится в розыске, он не может воспользоваться этим правом", — объяснил военный адвокат.

