Как оплатить штраф в "Резерв+" онлайн — детали

Адвокат объяснил, как оплатить штраф в "Резерв+" онлайн
В приложении "Резерв+" появилась возможность оплатить штраф за неприбытие по повестке онлайн. Военный адвокат Олег Леонтьев объяснил, как это будет происходить.
Об этом правовед Олег Леонтьев рассказал в эфире Ранок.LIVE во вторник, 12 августа.
Уплата штрафа за игнорирование повестки в "Резерв+" — что известно
Напомним, что в начале июля этого года в приложении "Резерв+" заработал сервис уплаты штрафа за нарушение воинского учета. Сначала можно было оплатить штраф за несвоевременное уточнение данных. А недавно добавили возможность оплатить штраф за другое нарушение — неприбытие по повестке.
Однако военный адвокат отметил, что уплата штрафа за неприбытие по повестке в "Резерв+" возможна только после признания вины.
Правовед пояснил, что после уплаты штрафа лицо исключают из перечня тех, кто обязан явиться в ТЦК и СП или в Нацполицию (раньше это называлось "находится в розыске").
По его словам, это позволяет воспользоваться правом на бронирование на работе. Ведь, если человек находится в розыске — он этим правом воспользоваться не может.
"После того, как человек оплатит штраф, он таким образом должен быть исключен из числа лиц, которые обязаны явиться в Нацполицию и ТЦК. И таким образом этот человек имеет право воспользоваться бронированием на работе, если он где-то работает. Если человек находится в розыске, он не может воспользоваться этим правом", — объяснил военный адвокат.
