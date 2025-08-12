Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Адвокат объяснил, как оплатить штраф в "Резерв+" онлайн

Адвокат объяснил, как оплатить штраф в "Резерв+" онлайн

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 17:03
Как оплатить штраф в "Резерв+" онлайн — детали
Мужчина держит телефон с открытым приложением "Резерв+". Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В приложении "Резерв+" появилась возможность оплатить штраф за неприбытие по повестке онлайн. Военный адвокат Олег Леонтьев объяснил, как это будет происходить.

Об этом правовед Олег Леонтьев рассказал в эфире Ранок.LIVE во вторник, 12 августа.

Реклама
Читайте также:

Уплата штрафа за игнорирование повестки в "Резерв+" — что известно

Напомним, что в начале июля этого года в приложении "Резерв+" заработал сервис уплаты штрафа за нарушение воинского учета. Сначала можно было оплатить штраф за несвоевременное уточнение данных. А недавно добавили возможность оплатить штраф за другое нарушение — неприбытие по повестке.

Однако военный адвокат отметил, что уплата штрафа за неприбытие по повестке в "Резерв+" возможна только после признания вины.

Правовед пояснил, что после уплаты штрафа лицо исключают из перечня тех, кто обязан явиться в ТЦК и СП или в Нацполицию (раньше это называлось "находится в розыске").

По его словам, это позволяет воспользоваться правом на бронирование на работе. Ведь, если человек находится в розыске — он этим правом воспользоваться не может.

"После того, как человек оплатит штраф, он таким образом должен быть исключен из числа лиц, которые обязаны явиться в Нацполицию и ТЦК. И таким образом этот человек имеет право воспользоваться бронированием на работе, если он где-то работает. Если человек находится в розыске, он не может воспользоваться этим правом", — объяснил военный адвокат.

Ранее мы информировали, что в "Резерв+" появилась возможность оплатить штраф за неприбытие по повестке.

Также мы объясняли, кто может получить повторную повестку.

штраф военный призыв мобилизация война в Украине ТЦК и СП
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации