Мобілізація в Україні 2023 — Масі Найєм пояснив, що треба змінити в роботі ВЛК

Військові в строю. Фото: ОП

Під час мобілізації всі військовозобов'язані мають проходити військово-лікарську комісію (ВЛК), де оцінюється їхня придатність до служби. Проте зараз система належно не враховує індивідуальні особливості військового.

Про це заявив співзасновник ГО "Принцип", адвокат Масі Найєм в інтерв'ю "Українській правді".

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За словами Найєма, наразі зараз оцінку придатності до служби регулює 402 Наказ Міноборони. Однак система не враховує індивідуальні особливості військового.

"Відповідно до нього, оцінювання проводиться з огляду на стан окремих органів та систем органів, та не враховується їхній взаємозв'язок. Також може не враховуватися наявність кількох захворювань", — сказав він.

Адвокат наголосив, що така неповна оцінка надалі може призвести навіть до інвалідності. Він навів приклад, що військові досить часто звинувачують лікарів у визначені неправильних діагнозів і для них лікарська система виглядає непрозорою, що спричиняє недовіру військових до ВЛК чи МСЕК.

"Щоб зрозуміти реальний стан здоров‘я, військовому треба пройти додаткові обстеження, але через службу це зазвичай зробити не вдається. А якщо навіть і вдається, регіональні ВЛК та Центральна ВЛК можуть їх не взяти до уваги і розглядати тільки першу постанову ВЛК, з оскарженням якої до них, власне, і звернулися", — пояснив він.

Найєм вважає, що розв'язанням цієї проблеми є єдина медична класифікація захворювань в цивільній системі лікувальних та військових закладах. Це дозволить врахувати всі діагнози, включно з набутими до служби або встановленими в цивільному медичному закладі під час служби.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що ще одну категорію чоловіків звільнять від мобілізації. Тепер до переліку українців, які не підлягають мобілізації, входитимуть працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).