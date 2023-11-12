Мобилизация в Украине 2023 — Маси Найем объяснил, что нужно изменить в работе ВВК

Военные в строю. Фото: ОП

Во время мобилизации все военнообязанные должны проходить военно-врачебную комиссию (ВВК), где оценивается их пригодность к службе. Однако сейчас система не учитывает индивидуальные особенности военного.

Об этом заявил соучредитель ОО "Принцип", адвокат Маси Найем в интервью "Украинской правде".

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По словам Найема, сейчас оценку пригодности к службе регулирует 402 Приказ Минобороны. Однако система не учитывает индивидуальные особенности военного.

"В соответствии с ним, оценка проводится с учетом состояния отдельных органов и систем органов и не учитывается их взаимосвязь. Также может не учитываться наличие нескольких заболеваний", — сказал он.

Адвокат подчеркнул, что такая неполная оценка в дальнейшем может привести даже к инвалидности. Он привел пример, что военные довольно часто обвиняют врачей в определении неправильных диагнозов и для них врачебная система выглядит непрозрачной, что влечет за собой недоверие военных к ВВК или МСЭК.

"Чтобы понять реальное состояние здоровья, военному нужно пройти дополнительные обследования, но из-за службы это обычно сделать не удается. А если даже и удается, региональные и Центральная ВВК могут их не принять во внимание и рассматривать только первое постановление ВВК, с обжалованием которой к ним, собственно, и обратились", — объяснил он.

Найем считает, что решением этой проблемы является единая медицинская классификация заболеваний в гражданской системе лечебных и военных учреждений. Это позволит учесть все диагнозы, включая приобретенные к службе или установленные в гражданском медицинском учреждении во время службы.

Напомним, недавно мы писали, что еще одну категорию мужчин освободят от мобилизации. Теперь в перечень украинцев, не подлежащих мобилизации, будут входить работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).