Адвокат: в Україні можуть знизити мобілізаційний вік до 23 років

Військовий ЗСУ. Фото: Підволочиська селищна рада

Крістіна Павлова редактор стрічки новин

В Україні восени можуть розглянути законопроєкт щодо зниження мобілізаційного віку з 25 до 23 років. Йдеться про можливі зміни, які можуть винести на розгляд Верховної Ради у вересні або жовтні. Водночас наразі офіційного рішення про зниження віку мобілізації немає.

Про це адвокат Вадим Гречківський в ефірі Ранок.LIVE.

Мобілізаційний вік можуть знизити до 23 років

Адвокат Вадим Гречківський заявив, що не виключає можливості зниження мобілізаційного віку в Україні з 25 до 23 років. За його словами, відповідні зміни можуть почати розглядати вже восени.

"Нам багато чого не кажуть, в мене є свої анонімні джерела, з якими я спілкуюся, люди, які працюють в законодавчій сфері. Я б не виключав варіант того, що буде зниження мобілізаційного віку з 25 до, можливо, 23 років", — зазначив Гречківський.

За його словами, можливе зниження мобілізаційного віку може бути пов’язане зі зміною верхньої межі віку військовозобов’язаних. Якщо її знизять до 50–55 років, кількість людей, яких можна буде призвати під час мобілізації, скоротиться.

Коли можуть розглянути зміни

Гречківський припустив, що законопроєкт можуть винести на розгляд Верховної Ради у вересні або жовтні. Перед цим документ має пройти опрацювання у профільному комітеті та бути переданий на перше читання.

"Я думаю, що скоріш за все ці зміни можуть бути восени, можливо вересень, жовтень, поки вони опрацюють на Комітет, передадуть на перше читання, я думаю, що це може бути зовсім скоро", — зазначив Гречківський.

Водночас адвокат наголосив, що наразі йдеться лише про можливий сценарій, а не про ухвалене рішення.

Як може відреагувати суспільство

На думку Гречківського, можливе зниження мобілізаційного віку може викликати негативну реакцію в суспільстві. Він зазначив, що питання мобілізації є чутливим, а подібні зміни можуть вплинути на ставлення громадян до чинної влади.

При цьому офіційно підтверджених рішень про зниження мобілізаційного віку з 25 до 23 років наразі немає.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Верховній Раді зробили заяву щодо можливості мобілізації жінок. У парламенті пояснили, чи розглядається питання призову жінок на військову службу та за яких умов це може відбуватися.

Також Новини.LIVE повідомляли, що заброньованим військовозобов’язаним можуть надходити повістки від ТЦК. Однак сам факт отримання такого документа не означає скасування бронювання чи автоматичну мобілізацію.