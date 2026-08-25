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Головна Мобілізація У Раді зробили заяву щодо мобілізації жінок

У Раді зробили заяву щодо мобілізації жінок

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2026 16:06
Мобілізація жінок в Україні: у Раді не готують відповідні нововведення
Жінки в армії. Фото ілюстративне: ArmyInform

Мобілізацію жінок в Україні не проводять, не готують і навіть не розглядають. У Комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки заявили, що відповідних законопроєктів, законодавчих ініціатив чи внутрішніх обговорень немає. Жінки можуть долучатися до Сил оборони виключно добровільно.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу парламенту.

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Жодних планів щодо мобілізації жінок немає: заява Ради

"Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки офіційно повідомляє: жодних законодавчих ініціатив, законопроєктів чи навіть внутрішніх обговорень щодо мобілізації жінок немає", — йдеться в повідомленні.

У Раді зазначили, що жінки в Україні долучаються до Сил оборони виключно добровільно.

"Заяви окремих спікерів, які публічно розмірковують на цю тему, не відображають реальної законодавчої роботи та позиції Комітету. Закликаємо не піддаватися маніпуляціям та користуватися лише офіційними джерелами інформації", — додали в парламенті.

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Як писали Новини.LIVE, жінки в Україні дедалі частіше підписують контракти із ЗСУ, причому для багатьох додатковим стимулом стає служба їхніх чоловіків. Найчастіше українки обирають ІТ-напрямки, роботу з безпілотниками та інші вузькопрофільні спеціальності, проходячи перед цим відповідну підготовку. 

Також у Міністерстві оборони працюють над реформуванням Військової служби правопорядку, одним із варіантів якої є створення військової поліції. Також розглядається можливість розширити повноваження ВСП, зокрема надати їй право проводити оперативно-розшукову діяльність та виконувати додаткові слідчі дії. Водночас остаточну модель майбутньої реформи наразі ще опрацьовують.

Верховна Рада жінки мобілізація законопроєкт парламент
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка

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