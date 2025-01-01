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Адвокатам хочуть змінити умови для відстрочки від мобілізації

1 січня 2025 04:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Умови отримання відстрочки для адвокатів хочуть змінити
Оформлення відстрочки в ТЦК. Фото: УНІАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні хочуть змінити критерії для надання відстрочки від мобілізації адвокатам. Одна з умов передбачає безперервний стаж здійснення адвокатської діяльності протягом 10 років, однак правозахисники виступають проти такої ідеї і зазначають, що вона несе дискримінаційний характер.

Про це повідомляє сайт Національної асоціації адвокатів України після аналізу проекту закону №12348, що передбачає зміни до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

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Згідно з інформацією у документі, пропонується додати адвокатів до переліку осіб, які мають право на отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації за умови відповідності чотирьом критеріям. Одним із них є наявність безперервного стажу адвокатської діяльності тривалістю 10 і більше років. 

У Національній асоціації адвокатів України (НААУ) підкреслюють, що адвокати є невід’ємною складовою судової системи. Їхня діяльність носить публічно-правовий характер, оскільки вони виконують важливу функцію сприяння правосуддю.

Під поняттям "захист" розуміють вид діяльності адвоката, який полягає у забезпеченні прав і законних інтересів осіб, що є учасниками кримінальних проваджень, осіб, щодо яких застосовуються примусові заходи медичного чи виховного характеру, або вирішуються питання екстрадиції. Адвокати також захищають права громадян у справах про адміністративні правопорушення.

Відповідно до Закону "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", адвокати України мають право здійснювати свою діяльність на всій території України та за її межами, якщо це не суперечить нормам міжнародного права чи законодавству інших держав.

Адвокатом може стати особа, яка має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має щонайменше два роки стажу в галузі права, успішно склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування (крім винятків, передбачених законом), склала присягу та отримала свідоцтво на право займатися адвокатською діяльністю.

Законодавство України не передбачає розподілу адвокатів за стажем роботи чи іншими кваліфікаційними критеріями. Отже, принцип запровадження вимоги щодо 10-річного безперервного стажу для отримання відстрочки від мобілізації викликає сумніви щодо його обґрунтованості.

У НААУ загалом підтримують законопроєкт, але пропонують виключити цей критерій. Відповідний лист з аргументацією було направлено до Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони і розвідки, який займається розглядом проєкту Закону №12348.

Нагадаємо, вчора Кабмін змінив порядок надання відстрочки від мобілізації. Теперь вона автоматично буде продовжуватися через мобільний додаток "Резерв+".

Також ми повідомили, чи потрібно проходили ВЛК для продовження бронювання від мобілізації.

ЗСУ Україна мобілізація війна в Україні відстрочка адвокат

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