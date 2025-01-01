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Адвокатам хотят изменить условия для отсрочки от мобилизации

1 января 2025 04:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Условия получения отсрочки для адвокатов хотят изменить
Оформление отсрочки в ТЦК Фото: УНИАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине хотят изменить критерии для предоставления отсрочки от мобилизации адвокатам. Одно из условий предусматривает непрерывный стаж осуществления адвокатской деятельности в течение 10 лет, однако правозащитники выступают против такой идеи и отмечают, что она носит дискриминационный характер.

Об этом сообщает сайт Национальной ассоциации адвокатов Украины после анализа проекта закона №12348, который предусматривает изменения в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

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Согласно информации в документе, предлагается добавить адвокатов в перечень лиц, имеющих право на получение отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации при условии соответствия четырем критериям. Одним из них является наличие непрерывного стажа адвокатской деятельности продолжительностью 10 и более лет. 

В Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ) подчеркивают, что адвокаты являются неотъемлемой составляющей судебной системы. Их деятельность носит публично правовой характер, поскольку они выполняют важную функцию содействия правосудию.

Под понятием "защита" понимают вид деятельности адвоката, которая заключается в обеспечении прав и законных интересов лиц, являющихся участниками уголовных производств, лиц, в отношении которых применяются принудительные меры медицинского или воспитательного характера, либо решаются вопросы экстрадиции. Адвокаты также защищают права граждан по делам об административных правонарушениях.

Согласно Закону "Об адвокатуре и адвокатской деятельности", адвокаты Украины вправе осуществлять свою деятельность на всей территории Украины и за ее пределами, если это не противоречит нормам международного права или законодательству других государств.

Адвокатом может стать лицо, которое имеет высшее юридическое образование, владеет государственным языком, имеет по меньшей мере два года стажа в области права, успешно сдало квалификационный экзамен, прошло стажировку (кроме исключений, предусмотренных законом), приняло присягу и получило свидетельство на право заниматься адвокатской деятельностью.

Законодательство Украины не предусматривает распределения адвокатов по стажу работы или другим квалификационным критериям. Следовательно, принцип введения требования по 10-летнему непрерывному стажу для получения отсрочки от мобилизации вызывает сомнения в его обоснованности.

В НААУ поддерживают законопроект, но предлагают исключить этот критерий. Соответствующее письмо с аргументацией было направлено в Комитет Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке, который занимается рассмотрением проекта Закона №12348.

Напомним, вчера Кабмин изменил порядок предоставления отсрочки от мобилизации. Теперь она автоматически будет продолжаться через мобильное приложение "Резерв+".

Также мы сообщили, нужно ли проходили ВВК для продолжения бронирования от мобилизации.

ВСУ Украина мобилизация война в Украине отсрочка адвокат

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